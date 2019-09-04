اسياسيل وكورك مدينتان للدولة ب 675 مليون دولار وتسقيطها نوع من الفساد

رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية:

بغداد – الصباح الجديد:

كشف رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية نعيم العبودي، الأربعاء، عن بلوغ ديون شركتي اسيل سيل وكورك 675 مليون دولار، فيما حذر من محاولة الالتفاف عليها وتسقيطها.

وقال العبودي في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن “اكثر من 375 مليون دولار ديون على شركة كورك واكثر من 300 مليون دولار ديون على شركة اسيا سيل”.

وشدد العبودي على ضرورة “الاسراع بتسديدها للحكومة العراقية وأي محاولة للضغط على تسقيطها أو الالتفاف على الموضوع هو نوع من انواع الفساد الذي يضر بمصلحة البلد والمواطن”.