النفط توقع عقدا لاستكشاف 12 الف كم2 في الانبار تضم مخزونا يتراوح ما بين 2 – 4 مليار برميل

مع شركة روسية لاستثمار النفط والغاز

وضعت حجر الأساس لمشروع يرفع انتاج الغاز حتى إلى مليار و400 مليون قدم مكعب قياسي يومياً

بغداد ـ الصباح الجديد:

وقعت وزارة النفط أمس الاربعاء بالاحرف الاولى عقداً لاستكشاف وتطوير وانتاج الرقعة الاستكشافية رقم (17) في محافظة الانبار مع شركة (ستروي ترانس كاز الروسية)، في وقت وضعت فيه الوزارة حجر الاساس لمشروع مجمع تسييل الغاز الطبيعي في محافظة البصرة مستهدفة رفع معدلات انتاج الغاز المستثمر إلى 1.4 مليار قدم مكعب قياسي يومياً من الحقول المستثمرة.

وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان ان “الرقعة الاستكشافية (17) من المواقع الواعدة إذ تشير الدراسات والمعلومات الاولية الى وجود مخزون نفطي يتراوح بين (2-4) مليار برميل نفط مكافئ يشكل الغاز ما نسبته 60-70 % منه”.

من جانبه، قال مدير عام دائرة العقود والتراخيص النفطية عبدالمهدي العميدي ان “وزارة النفط وقعت بالاحرف الاولى عقد استكشاف وتطوير وانتاج الرقعة الاستكشافية (17) مع شركة (ستروي ترانس كاز الروسية)”.

وأشار الى قيام الوزارة بارسال العقد الى المجلس الوزاري للطاقة ومنه الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه بهدف المضي باجراءات التوقيع النهائي للعقد للمباشرة بعمليات الاستكشاف والتطوير والانتاج للرقعة الاستكشافية المذكورة.

واضاف العميدي ان “العقد يلزم الشركة المنفذة ببناء مجمع سكني في محافظة الانبار اضافة الى تطوير البنى التحتية والخدمية للمحافظة بقيمة تخمينية (100) مليون دولار، فضلا عن تخصيص مليون دولار من تاريخ تفعيل العقد بعد مصادقة مجلس الوزراء ولحين اعلان تجارية الاكتشاف لتمويل مشروع تطوير البنى التحتية”.



في حين أكد ممثل شركة ستروي ترانس كاز الروسية حرص شركته على تعزيز وزيادة حجم التعاون مع قطاع النفط في العراق، وان هذا العقد يسهم في تحقيق هذا الهدف، وان شركته سوف تعمل على تطوير هذه الرقعة الاستكشافية وبما يحقق الاهداف المشتركة لكلا الجانبين.

من جهته قال المتحدث بإسم الوزارة عاصم جهاد، أن هذا العقد المبرم مع الشركة الروسية هو (عقد خدمة) يشمل عمليات الاستكشاف والتطوير والانتاج وتبلغ مساحتها (12000) كم2.

وأضاف جهاد أن مدة العقد (34) سنة منها (9) سنوات لمرحلة الاستكشاف و(25) سنة لمراحل التطوير والانتاج وفي حالة تقليص مدة الاستكشاف يضاف ذلك الى سنوات التطوير والانتاج.

على صعيد متصل وضعت وزارة النفط حجر الاساس لمشروع مجمع تسييل الغاز الطبيعي في محافظة البصرة.

وقال الوزير الغضبان إن «هذا المشروع يعزز من قدرة شركة غاز البصرة من استثمار ما نسبته 40% من انتاج الغاز في حقل ارطاوي وصولاً إلى رفع معدلات الانتاج للشركة من الغاز المستثمر إلى 1.4 مليار قدم مكعب قياسي يومياً من جميع الحقول المستثمرة في جولة التراخيص الأولى وهي (الرميلة الشمالية، الزبير، غرب القرنة /1)».

ومضى الى القول، أن «المشروع سيدعم المحتوى الوطني الذي نؤكد عليه دائماً»، مشيراً إلى «زيادة نسبة التعاقدات مع القطاع العام والخاص كمقاولين رئيسيين، فضلا عن استخدام الايدي العاملة العراقية».