كابول تعلن و»طالبان» تنفي طرد مسلحي الحركة من قندوز

الصباح الجديد ـ وكالات :

أعلنت السلطات الأفغانية أن قواتها طردت مسلحي حركة «طالبان» من قندوز، بعد هجومهم على المدينة الاستراتيجية شمال البلاد. لكن الحركة نفت الأمر

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي ان معارك عنيفة حصلت في قندوز السبت، نال خلالها الجيش الأفغاني دعماً جوّياً أميركياً. وأضاف: «طُهرت مدينة قندوز وطُرد (مسلحو) طالبان من المناطق التي كانوا سيطروا عليها»، مشيراً إلى مقتل 56 «إرهابياً». لكن الناطق باسم الحركة ذبيح الله مجاهد نفى تصريح رحيمي، مؤكداً أن المسلحين لا يزالون يسيطرون على مواقعهم. وأضاف: «دعاية العدوّ التي تفيد بأن المجاهدين طُردوا أو قُتلوا، خاطئة».

وأعلنت وزارة الداخلية مقتل 20 من القوات الأفغانية، إضافة إلى 5 مدنيين. وذكر مسؤولون أن 65 مدنياً جُرحوا في الاشتباكات.

وفجّر انتحاري نفسه، فيما كان الناطق باسم الشرطة سيد سارورا حسيني يتحدث إلى صحافيين. وقُتل حسيني، علماً أنه كان معارضاً لـ «طالبان»، يحظى باحترام وتقدير في المدينة المحاذية لطاجيكستان.

وكان مسلحو الحركة سيطروا لفترة وجيزة على قندوز، في أيلول 2015، قبل أن يُطردوا منها بفضل دعم جوّي أميركي مكثّف. جاء ذلك فيما أعلن الموفد الأميركي المكلّف ملف أفغانستان زلماي خليل زاد أن بلاده و»طالبان» «على وشك إبرام اتفاق من شأنه أن يخفّض العنف ويفتح الباب للأفغان من أجل الجلوس معاً للتفاوض على سلام دائم».

وأضاف أنه سيتوجّه اليوم الأحد إلى كابول لـ «إجراء مشاورات»، بعد انتهاء الجولة الثامنة من المفاوضات مع الحركة. وكتب على «تويتر» أن اتفاقاً سيساعد في تعزيز «أفغانستان موحّدة وذات سيادة، لا تهدد الولايات المتحدة أو حلفاءها أو أي دولة أخرى».

وكان الناطق باسم «طالبان» سهيل شاهين قال السبت الماضي إن «إنجاز الاتفاق بات قريباً»، لافتاً إلى أنه «شبه مكتمل».

وذكر ناطق باسم الخارجية الأميركية أن اتفاقاً «يجب أن يسمح بانسحاب القوات الأميركية وضمان أمن الأراضي الأميركية، لا على أساس ثقة عمياء»، بل بموجب «تعهدات واضحة سيتم التحقق منها».

وأضاف: «إذا أصبحنا قادرين على إعلان اتفاق وعندما نتمكّن من ذلك، ستنتقل العملية إلى المفاوضات الأفغانية حيث يجلس طالبان مع أفغان آخرين للالتزام معاً بوقف دائم وشامل للنار».

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن الخميس أنه سيبقي في أفغانستان 8600 جندي، بعد التوصل إلى اتفاق مع الحركة