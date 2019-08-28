ندوات ونقاشات في ماهية السينما في مهرجان دهوك السينمائي

مفهوم الهوية السينمائية

كوثر جبارة

تقام على هامش العروض السينمائية العالمية والمحلية التي تمتد طيلة أيام انعقاد مهرجان دهوك السينمائي الدولي كما هو معتاد في كل عام مجموعة من الفعاليات الإعلامية والنقدية، من مؤتمرات صحفية وورش عمل وجلسات حوارية نقدية. وقد اكتفى المهرجان في هذه النسخة بتقديم الحلقات النقاشية والجلسات النقدية التي تتطرق إلى العديد من القضايا التي يطرحها المهرجان أو تطرحها أفلامه المشاركة فيه، علاوة على ما يلحق كل فيلم أو مجموعة أفلام من لقاءات مع ملاك الفيلم أو صنّاعه ليناقشهم الجمهور في ما يتعلق بالفيلم. ومجموعة من المؤتمرات الصحفية الخاصة بعدد من الأفلام المهمة والبارزة المشاركة في المهرجان، في حين تغيب ورش العمل الفنية السينمائية التي كانت حاضرة في الدورات السابقة من المهرجان بسبب قلة الإمكانات، غير أن من المخطط له أن تعود في الدورات اللاحقة ولاسيما الورشات الموجهة للجيل الجديد من السينمائيين الشباب.

يقدم المهرجان في هذه النسخة ست حلقات نقاشية تتعلق موضوعاتها ببرنامج هذا العام وثيمه المُعلن عنه، والقضايا الراهنة المتعلقة بصناعة السينما ونقدها عامة والسينما الكردية على وجه الخصوص، وتستضيف هذه الجلسات العديد من الأسماء البارزة في صناعة السينما والنقد السينمائي، من كردستان والعراق والعالم، وسيعلن عن أسمائهم في حينها. وتبدأ الجلسات في اليوم الذي يلي الافتتاح أي من العاشر حتى الخامس عشر من شهر أيلول المقبل في قاعة المؤتمرات في جامعة دهوك، وفقا للجدول التالي:

الثلاثاء 10 أيلول: مفهوم السينما العربية وكيف يتم التعريف بها.

الأربعاء 11 أيلول: نقاد السينما الكردية، وماهي شروط النقد السينمائي، ودور النقاد السينمائيين في تطوير السينما الكردية.

الخميس 12 أيلول: الإنتاج المشترك بين إقليم كوردستان والحكومة الفيدرالية (المركزية) الإمكانات والصعوبات.

الجمعة 13 أيلول: واقع سوق السينما الكوردية المحلي، وكيف ننشئ سوقا للسينما الكردية؟

السبت 14 أيلول: تدريس السينما في إقليم كردستان، وكيفية التغلب على الفجوة بين النظرية والتطبيق.

الأحد 15 أيلول: دور الموسيقى في السينما الكردية، وكيفية إدماج الموسيقى الكردية في السينما الكردية.