السينما العراقية تنعى نجيب عياد مدير مهرجان قرطاج السينمائي

الصباح الجديد

نعت السينما العراقية رحيل المنتج والناقد السينمائي نجيب عياد مدير مهرجان قرطاج السينمائي الذي توفي صبيحة يوم الجمعة 16 أب الحالي، وقد وقف الجمهور السينمائي العراقي الذي حضر الى المسرح الوطني بمناسبة افتتاح أيام السينما العراقية ، دقيقة حداد وقراءة صورة الفاتحة على روح الفقيد .

الفقيد من مواليد 13 ديسمبر 1953 ،أستاذ في الأدب الفرنسي ، وناقد فني ، أثبت براعة يشار لها بالبنان من خلال ترأسه لنوادي السينما التونسية ، وكذلك المهرجان الدولي لأفلام الاطفال والشباب ، ومديرا تنفيذيا لمهرجان قرطاج السينمائي، وأثار رحيله ردود افعال عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، التي امتلأت بعبارات الأسى والحزن، كونه يشكل علامة مضيئة في دعم السينما العربية عموما والتونسية خصوصا.

الفقيد كان قد زار بغداد العام الماضي وأطلع على خطوات تطوير السينما العراقية، واسهم في الاحتفال بها في الدورة الاخيرة لمهرجان قرطاج، حيث عرضت العديد من الافلام العراقية، حيث القى كلمة داعمة للسينما العراقية مؤكدا على ضرورة التعاون بين البلدين في هذا المجال.

وقد نعت العديد من المهرجانات السينمائية العربية رحيل نجيب عياد كمهرجان القاهرة السينمائي، ومهرجان ملمو للسينما العربية، وكذلك مهرجان الأقصر، وشرم السيخ للفلم الأسيوي.

برحيل عياد تكون السينما العربية والتونسية قد فقدت أسمل مهما في عالم الفن السابع.