European Film Promotion ومركز السينما العربية يطلقان جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية

أفلام ومواهب وروح أوروبا تنتقل إلى العالم العربي

متابعة ـ الصباح الجديد:

يطلق مركز السينما العربية فرعاً جديداً من جوائز النقاد للأفلام العربية يحمل اسم جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية ويُقام بالشراكة مع مؤسسة European Film Promotion، وهي المبادرة التي تمنح جوائزها للأفلام الأوروبية وصُنَّاعها وتتكون لجنة التحكيم الخاصة به من 30 من أبرز النقاد العرب يشاهدون أفضل الأفلام الأوروبية التي ترشحها المؤسسات أعضاء European Film Promotion، وسوف يتم تقديم الجوائز خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نوفمبر – تشرين الثاني المقبل.

وتقول سونيا هاينن المدير الإداري في European Film Promotion «أشعر بالسعادة لكون أول تعاون لنا مع مركز السينما العربية في مهرجان كان السينمائي عبر لقاءات المنتجين العرب في مبادرة Producers on the Move قد نتج عنه مبادرة جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، إنه من الرائع أن نخطو أولى خطواتنا نحو الترويج للأفلام الأوروبية في العالم العربي».

ماهر دياب وعلاء كركوتي الشريكان المؤسسان في مركز السينما العربية يقولان عن المبادرة «منذ تأسيس مركز السينما العربية، كان لدينا هدف مرتبط بحركة النقد السينمائي في العالم العربي، وتسليط الضوء عليه بشكل أكثر فعالية، وهو ما بدأ مع إطلاق جوائز النقاد للأفلام العربية ثم جائزة الإنجاز النقدي التي نكرم من خلالها النقاد العرب والأجانب المؤثرين في السينما العربية، وجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبيةخطوة جديدة نحو هذا الهدف».

European Film Promotion (EFP) شبكة دولية للترويج السينمائي تجمع 37 مؤسسة من 37 دولة أوروبية، كل واحدة منها تمثل صناعتها الوطنية ومواهبها في الخارج. تحت مظلة EFP، تجتمع هذه المؤسسات بهدف الترويج للسينما الأوروبية المتنوعة في مهرجانات وأسواق السينما الرئيسة خارج أوروبا بشكل خاص. وتأتي EFP بدعم من برنامج Creative Europe – MEDIA التابع للاتحاد الأوروبي وبأعضائه من المؤسسات.

ويدعم مكتب هامبورغ كل من مفوض الحكومة الألمانية الاتحادية لشؤون الثقافة والإعلام، وصندوق هامبورغ شليزفيغ هولشتاين للدعم السينمائي ووزارة الثقافة في هامبورغ.عن مركز السينما العربية:

مركز السينما العربية يحتفل هذا العام بمرور 5 سنوات على تأسيسه من خلال شركة MAD Solutions، وهو مؤسسة غير ربحية مسجلة في أمستردام وتروّج للسينما العربية، حيث يوفر مركز السينما العربية لصناع السينما العربية، نافذة احترافية للتواصل مع صناعة السينما في أنحاء العالم، عبر عدد من الفاعليات التي يقيمها وتتيح تكوين شبكات الأعمال مع ممثلي الشركات والمؤسسات في مجالات الإنتاج المشترك، التوزيع الخارجي وغيرها.