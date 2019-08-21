الدراما العراقية تتراجع.. واضاءات ترسم آفاق التفاؤل في المسرح

الفنانة هناء محمد:

سمير خليل

منذ صغرها افصحت عن موهبة واعدة، دخلت الاذاعة وهي صبية صغيرة، وبدأت من قسم برامج الأطفال في اذاعة بغداد، لكنها فرضت نفسها وأصبحت نجمة تلفزيونية وسينمائية ومسرحية.

في السينما لها دور رئيس في فيلم (النهر) وكذلك فيلم (الرأس) وفي المسرح قدمت مسرحية (حرم صاحب المعالي) وفي التلفزيون قدمت (الاماني الضالة) وغيرها الكثير. لها تجارب مسرحية وتلفزيونية عربية في الاردن والكويت وقطر وسوريا، عملت في أكثر من (150) عملا».

اقتحمت عالم الانتاج الفني ونجحت فيه انها الفنانة هناء محمد التي تحدثت عن حال الدراما العراقية اليوم ووجدت انها في تراجع مستمر بسبب قلة الإنتاج، وقلة الانتاج مرتبطة بقلة التمويل، وتقول: هنا يجب ان تأخذ الفضائية العراقية دورها في دعم الدراما كونها تابعة للدولة لكنها لا تنتج اعمالا درامية بحجة عدم توفر الامكانية المالية، لماذا لا تتدخل الدولة وتضع موازنة خاصة بالدراما؟ وبالنسبة للقطاع الخاص، انا جربت ان اعمل بالقطاع الخاص، قدمت نصوصا جيدة لأكثر من فضائية عراقية كي ادخل كمنتج منفذ، لكنني جوبهت بالرفض وانا وحدي لا يمكنني تحمل تكاليف انتاج عمل درامي كبير، وإذا تتحدث عما يعرض اليوم فليست هناك مسلسلات درامية بل برامج تمثيلية والتبرير منطقي لإنتاج هذه البرامج، لأنها لا تكلف تكلفة انتاج مسلسل كبير يحتاج الى امكانيات انتاجية كبيرة، في فترات سابقة كنا نشهد ثلاثيات، او رباعيات تمثيلية، لكنها اليوم اختفت ايضا، مع الاسف أجهضوا الدراما تماما».