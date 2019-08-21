برامج التلفزيون اخذت مني الكثير لأني كنت محتاجاً لأتذكر أني ما زلت موجودا

الملحن محمد هادي:

حاوره سمير خليل

محمد هادي، ملحن متجدد، عاصر وتتلمذ على ايدي عمالقة اللحن العراقي وتأثر بهم، متعدد المهام والاشتغالات الموسيقية، فهو تدريسي في معهد الفنون الجميلة، وعضو المجلس المركزي لنقابة الفنانين العراقيين، ومسؤول الموسيقى فيها، وله تجارب في اعداد وتقديم البرامج التلفزيونية، إضافة لاهتماماته بالأوبريت.

له تجارب عديدة بالتلحين واعداد الموسيقى الخاصة بالمسرحيات العراقية. محمد هادي اليوم يقف جانبا على تلة عالية ليراقب المشهد الغنائي العراقي الذي يشغله كما يشغل الكثير من مبدعي الاغنية العراقية.

تحدث محمد هادي عن اسباب تذبذب وانحسار الاغنية العراقية اليوم، فقال “حتى لا نجحف حق الآخر، فلا يوجد تذبذب في الاغنية العراقية، ولكن بسبب ظروف البلد الصعبة، وغياب الرقابة، هناك فوضى تفتح الطريق لمن هب ودب بالدخول لعالم الاغنية، ويمكن لأي مطرب تسجيل الاغاني بسهولة، هذا إضافة الى جهات الاحتكار وهي اشبه بجهات الإنتاج، تفرض شروطها التي تجبر المطرب بتسجيل الاغنية نزولا عند رغبة المنتج، او المحتكر.

وتابع: هذا من جهة اخرى فمثل ما كان في السابق هناك اغنية ضعيفة ومطرب ضعيف، بالمقابل هناك اغنية قوية ومطرب قوي، الآن مثلما الحال في السابق لكن التركيز منصب على الرديء، الاعلام يروج للسيء في حين كان في السابق يؤشر بإيجابية، وتبرير تقديم مثل تلك الاغاني على انها حديث الواقع”.