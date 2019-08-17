تنظيم وإدارة المؤسسات الإعلامية الحديثة

مع ملحق مقارن للمصطلحات الإعلامية

تشكل النصوص التي بين يدي القارئ مقدمة منهجية ومهنية لكل مهتم بتأسيس مشروع إعلامي حديث، فهي بوابة لكل زملائنا الصحفيين العراقيين بشكل خاص، لأنها ترسم حدود الالتزام والجدية في إرساء أسس صحيحة لمؤسسات جديدة.

الهدف النهائي من هذه النصوص هو التمهيد لبناء صحافة عراقية محترفة لا ترتكز على تمويل حكومي او الى الإدارة الرسمية للمشاريع ولا تتبع مقاييس ما يعرف في تاريخنا الصحفي العالمي بصحافة الدولة او الحزب.

وهذه النصوص تنسجم مع ما نتطلع إليه ويتطلع إليه المجتمع من سمات أساسية تنسجم مع التيار الدولي العالمي المألوف.

وتتفق النصوص مع معداتنا وأدواتنا المطلوبة للهيكل الجديد للصحافة العراقية التي نريدها، صحافة لا تدافع عن الأيدولوجيات أو برامج الأحزاب الحاكمة أو المعارضة بل هي صحافة تقدم للمواطن المعطيات الاقتصادية والسياسية والمالية والفكرية والثقافية من أن يكون لها دوافع ذاتية او مصالح سواء للكاتب او للمؤسس في نهاية المطاف نتطلع الى تنوير الجيل الجديد من أبنائنا وزملائنا وصولا الى النصوص بالعمل الإعلامي العراقي الى المستويات التي عالية وإننا واثقون أن بلادنا تزخر بالمهارات الصحفية والمهنيين الحريصين على تحقيق هذه الأهداف.

ومن هذا المنطلق تنشر “الصباح الجديد” سلسلة من هذه النصوص إسهاماً منها في الارتقاء بالجيل الجديد والوصول به الى المستويات التي يستحقها.

الحلقة 11

إسماعيل زاير

المهمات الوظيفية والتحريرية

لإدارة المطبوع

محرر الوكالات

الوظيفة :

يعالج أخبار الوكالات الواردة أو أية معلومات مناسبة لغرض نشرها على صفحات الأخبار الحالية للمطبوع

1.يحرر أخبار الوكالات وأية معلومات أخرى مناسبة تحت أشراف محرر الديسك .

2.يجب أن يكون قادرا على التحرير الرئيسي وإكمال إعادة الكتابة لأي محتوى خبري في الصفحات التي هو محرر نسختها.

3.يجب أن يمتلك قرارا أخباريا قويا .

4.اكمال صفحات الأخبار التي هي نسخة المحرر , حتى مرحلة تنسيق التخطيط النهائية . وتجميع الصفحات من المواد الأخبارية الداخلية والخارجية , أو من أخباره الخاصة أو المواد التحريرية والتي يجب أن تكون نزيهة , عادلة . حقيقية وكاملة ومتجانسة وإنجاز العمل بموجب المعايير الأخلاقية للصحافة في المطبوع وتطابق المعايير الدولية للأخلاقية الصحفية وهو محرر النسخة للأخبار التالية والصفحات التحريرية :

5.من اجل خطط أسبوعية ويومية , يقترح أي المواد يجب أن تظهر على الصفحات التي يكون هو محرر نسختها , وبضمنها عنوان العمل للمواد , وحجمها التخميني واسم المؤلف .

6.يؤكد على أن أخباره الخاصة به أو المواد التحريرية ستنشر على صفحات النسخ التي هي خاضعة لتحريره ومشروطة من قبل رئيس التحرير , نائب مدير التحرير , المحرر الأقدم أو محرر لغرض تحريرها في وقت معقول وقبل الموعد النهائي .

7.يقترح اين وكيف تظهر مواد محددة في الأخبار وفي الصفحات التي يكون هو محرر نسختها . وتزويد الوثائق كاملة (النصوص المحررة, مسودة ونسخ صورية) وتقديمها إلى المصمم الطباعي لعمل صفحات محددة . في نطاق هذه المنطقة المطلوبة , سيكون هو مسؤولا عن جدول اجتماعات غرفة الأخبار باعتبار أنه محرر لنسخته .

8.مسؤول عن الأخبار والمادة المحررة على الصفحات التي هو محرر نسختها لغرض تحريرها بموجب القوانين وإجراءات التحرير للمطبوع .

9.مسؤول عن العناوين البارزة والتخطيط للأخبار والمواد التحريرية على الصفحات التي هو محرر نسختها . يفترض أن يكون مسؤولا عن دقة تخطيط الصفحة من خلال تأشير الصفحة التي ستطبع .

10.يتعاون عن قرب مع المصمم الطباعي بخصوص تصحيح الترقيم , العناوين البارزة , التواريخ والعلاقات للصفحات التي هو مسؤول عن نسختها .

11.تهيئة النصوص (الجذابة )لكي تظهر على الصفحة الأولى للصحيفة والمتعلقة بالأخبار على الصفحات التي هو محررها .

12.يستلم المساهمات أو أية مواد معلوماتية من المساهمين الذين هم من غير الموظفين .

13.مراقبة الأخبار الحالية على التلفزيون والإذاعات الراديوية مع الأخذ بنظر الاعتبار أن البيانات المذكورة يتم معالجتها في المواد الأخبارية في طبعة معينة بالتعاون الوثيق مع محرر المنضدة .

14.مسؤول عن جمع البيانات الضرورية لغرض دفع الأجور للكتاب غير الموظفين لموادهم الأخبارية التي نشرت على الصفحة التي هو محرر نسختها . تمرير البيانات إلى موظف غرفة الأخبار , ليس اكثر من يومي عمل بعد أن تظهر الطبعة المعينة.

15.يعرض مبلغ الأتعاب المطابقة لكل خبر أو مقطع تحريري على الصفحات التي هو يحررها بموجب بطاقة نسبة الأتعاب والميزانية التشغيلية لقسم التحرير .

16.ينجز عمله تحت أشراف وبموجب المبادئ العامة والتوجيهات . ينقل التقارير إلى مدير التحرير.

محرر الأخبار المحلية

الوظيفة:

يدبر جمع وأرسال ومعالجة المعلومات في أنحاء البلد لتنشر على صفحات المطبوع

1.تطوير وإدامة عمل شبكة الأخبار المحلية . بضمنها أنجاز المراسلات مع كادر المراسلين والمساهمين من غير الموظفين والمصادر الأخرى من المعلومات ضمن الحدود المحلية .

2.دعم التحضيرات وادراك الخطط الطويلة المدى والقصيرة الأمد بخصوص أخبار المنطقة ,استنادا إلى الاستشارات المستمرة مع مدير التحرير .

3.مسؤول عن مهام القصة اليومية والأسبوعية وميزانية التخطيط للأخبار الخاصة بالأخبار المحلية .

4.يجب أن يكون قادرا على التحرير الرئيسي وإعادة الكتابة الكاملة لأي خبر في المنطقة .

5.يجب أن يمتلك صلاحيات وخبرة كبيرتين .

6.البحث باستمرار عن مصادر الأخبار الجديدة والمعلومات في المناطق المختلفة من البلاد وتنسيق انسياب المعلومات منها .

7.يشرف على أداء مساعديه طبقا لطلب المؤسسة .

8.يقدم المقترحات إلى مدير التحرير حول أجور العاملين والموظفين أو أنهاء خدماتهم وتحديد طبيعة الوظائف وأجور ومكافئات العاملين تحت امرتهم . ويقيم أداءهم حسب سياسة الشركة حول الأداء الوظيفي .

9.يقدم عروض إلى مدير التحرير حول إيجار أو الغاء عقود التوظيف ووصف الوظيفة ومنح المكافأة للمساهمين من غير موظفي المؤسسة في المنطقة .

10.من اجل رسم الخطط الأخبارية اليومية والأسبوعية ,يقترح ايا من المواد من المنطقة يجب أن تنشر بضمنها عنوان العمل للمواد وحجمها التخميني واسم المؤلف .

11.يجب أن تكون أخباره الخاصة أو المواد التحريرية نزيهة , عادلة, حقيقية وكاملة ومتجانسة الأداء بموجب المعايير الأخلاقية للصحافة في المطبوع وتطابق المعايير الدولية الأخلاقية وبهذا الخصوص تتعاون عن قرب مع محرر نسخة صفحات معينة .12.عند تحرير مواد أخبارية معينة من المنطقة , يقوم بأتباع قواعد وتوجيهات التحرير لدى المطبوع ,وبهذا الخصوص يتعاون ن قرب مع محرر نسخة صفحات معينة .

13.يعرض مبلغ الأتعاب المطابقة لكل خبر أو مقطع تحريري مقدم من قبل مراسلي موظفي الشركة في المنطقة أو من المساهمين من غير الموظفين لدى الشركة بموجب بطاقة نسبة الأتعاب والميزانية التشغيلية لقسم التحرير .

14.مسؤول عن جمع البيانات الضرورية لغرض دفع الأجور إلى الكتاب من غير موظفي الشركة مقابل أخبارهم أو موادهم التحريرية . وتمرير البيانات إلى موظف غرفة الأخبار بمدة لا تزيد عن يومي عمل بعد ظهور الطبقة المعينة .

15.أنجاز العمل وبنحو مستقل وتحت أشراف وبموجب المبادئ العامة والتوجيهات ونقل التقارير إلى مدير التحرير .

مدير الإعلان

الوظيفة :

يدير مبيعات المساحات الإعلانية في المطبوع

1.مسؤول عن أهداف الاجتماع وغاياته المتعلقة بمبيعات الإعلان .

2.يتأكد أن كل حسابات الإعلانات المتوفرة تخدم بنحو جيد . ومدير الإعلان يبقى بنحو ثابت في حالة إنذار لحسابات جديدة .

3.تهيئة خطة مبيعات الإعلانات وتقديم المسودة إلى مدير الأعمال .

4.يعمل على ميزانية الإعلان المصدقة بموجب الخطة المالية للشركة, وسؤول عن أنجازها بكفاءة .

5.رسم جداول توقيتات سنوية للمشاريع التجارية , وإكمال الإعلانات وأقسام المطبوع بالتعاون المكثف مع مدير التحرير والعمال ذوي العلاقة في وحدة التحرير . تقديم المسودة إلى مدير الأعمال .

6.جمع الوثائق المفصلة لغرض تحليل الإعلانات , تقديم التحليلات إلى مدير الأعمال .

7.النظر في طلبيات الإعلانات ويتم السيطرة عليها مركزيا وتستلم ويتم تدوينها وتبقى الملاحظة عليها , وأن هذه الإعلانات تنشر بنحو صحيح بموجب الأوامر , الخطط الخاصة بقسم ما وحسب جداول الإنتاج التقنية .

8.الخطط المتعلقة بطبعة محددة لها حصص بموجب جدول الإنتاج التقني .

9.تسليم مصمم الطباعي الوثائق الكاملة الصفحات الإعلانية (النصوص المحررة للإعلانات ومسودة لها علاقة بالإعلان )تؤكد على تصحيح النسخ الأخيرة لصفحة الإعلانات من خلال توقيعها .

10.تسليم النسخ المحررة لخبر معين أو صفحة التحرير الوثائق الكاملة (النصوص المحررة للإعلانات ومسودة لها علاقة بالإعلان , توكد على تصحيح النسخ الأخيرة لصفحة الإعلانات من خلال توقيعها).

11.الاستجابة الفورية على طلبات الزبائن المتعلقة بالإعلان .وفي حالة ادعاء أن الشركة تتخذ أجراء وخطوات لإرضاء الزبون بخدماتها .

12.يرى بأن المساعدة المقدمة إلى القسم هي متميزة وتحافظ على الجهود الجيدة لاستعادة المبالغ المتأخرة للإعلان.

13.يجذب أنتباه مدير العمل إلى الإعلانات التي ستنشر والتي قد يكون عليها نزاع قانوني أو ما شابه ذلك مصالح الشركة.

14.يجب أنتباه رئيس التحرير إلى الإعلانات التي ستنشر والتي قد يكون عليها نزاع قانوني أو ما شابه ذلك مصالح الشركة.

15.مسؤول إلى حد ما عن الإعلانات التنافسية من قبل المعلنين .

16.يقوم مدير بتنسيق العمل بين أقسام الإعلان وغرفة الأخبار بالاشتراك مع مدير التحرير , محرري صفحات الأخبار أو المواد التحريرية والمصمم الأقدم .

17.مسؤول عن وضع عدد الإعلان الصادر من كتاب تسجيل الإعلان تحت كل إعلان منشور عدا الصفحة التي تكون مخصصة للصورة الإعلانية كاملة .

18.يرى بأن التسجيل المفصل مستمر على الإعلانات .

19.مسؤول عن وقت استحقاق الفواتير الصحيحة رسميا للإعلانات الرسمية وتسليمها إلى موظف الإعلانات لغرض الأرسال .

20.يحتفظ وبنحو واضح سجلات تسجيل الأعمال والعقود مع المعلنين ونشاط الالتزام اللاحق (مستقبلا).

21.يعمل كمدير إعلان في المهام والواجبات المستعجلة خلال غيابه عن مكان العمل .

22.يشرف على أداء قسم الإعلان .

23.ينجز وبنحو مستقل وتحت إشراف وبموجب التوجيهات والمبادئ العامـة . وينقل كـل هذا بتقرير إلـى مديـر الأعمـال .