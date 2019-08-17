كازنس يواجه خطر الغياب عن موسم كرة السلة مع ليكرز

كابوكلو ينتظر مواجهة أنتيتوكونمبو

نيويورك ـ وكالات:

تعرض لوس أنجليس ليكرز الى ضربة قاسية إذ يواجه احتمال غياب لاعبه الجديد ديماركوس كازنس عن كامل الموسم المقبل من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وذلك بعد تعرضه لتمزق في رباط الركبة اليسرى بحسب ما أكد النادي.

وتعرض كازنس الذي وقع في تموز عقدا لعام واحد كلاعب حر مع ليكرز بعد أن وصل دافع في الموسم الماضي عن ألوان الجار غولدن ستايت ووريرز ووصل معه الى النهائي قبل الخسارة أمام تورونتو رابتورز، لهذه الإصابة بعد أن «اصطدمت ركبته» بلاعب آخر خلال حصة تمرينية الخميس في لاس فيغاس بحسب ما أفادت شبكة «أي أس بي أن» الرياضية.

وأكد أطباء ليكرز تعرض لاعب الارتكاز البالغ 29 عاما للاصابة الخطيرة الثالثة له في ساقه خلال الأشهر الـ18 الأخيرة، دون تحديد موعد العملية الجراحية التي سيخضع لها لاعب ساكرامنتو كينغز السابق لمعالجة التمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى.وأمضى كازنس غالبية الموسم الماضي بعيدا عن الملاعب بسبب اصابة في وتر أخيل كاحله الأيسر تعرض لها في كانون الثاني ، واكتفى بخوض 30 مباراة فقط مع غولدن ستايت، قبل أن يتعرض لتمزق في عضلات فخذه في المباراة الثانية من الأدوار الإقصائية «بلاي أوف»، ولم يرجع الى الفريق حتى المباراة الأولى من الدور النهائي الذي حسم رابتورز بست مباريات.وكان ليكرز يعول على خبرة كازنس لمحاولة العودة الى الأدوار الإقصائية بعد أن غاب عنها لستة مواسم متتالية، برغم تعاقده الموسم الماضي مع ليبرون جيمس كلاعب حر أيضا.

وضمن مسعاه لاستعادة مكانته كثاني أعظم فريق في تاريخ الدوري بعد بوسطن سلتيكس، تعاقد ليكرز هذا الصيف مع أنتوني ديفيس في صفقة تبادل مع نيو أوليانز بيليكانز تضمنت تخليه عن لونزو بول، جوش هارت، براندن إينغرام، حقوق اختيار دياندري هانتر في «درافت 2019»، خيارين في الجولة الأولى من الـ»درافت» المخصص لضم لاعبي الجامعات وحتى الثانويات والأجانب الى الدوري، ومبلغ مالي.

وكجزء من الصفقة أيضا، أرسل ليكرز أيزاك بونغا، جيميريو جونز، الألماني موريتس فاغنر وخياره في الجولة الثانية من الـ»درافت» الى واشنطن ويزاردز، مقابل أن يدفع الأخير مبلغا ماليا الى بيليكانز، فيما أبقى الفريق الأصفر والأرجواني على خدمات راجون روندو بعقد لعامين، على غرار كنتافيوس كالدويل-بوب (مقابل 16 مليون دولار) وجافال ماكغي (8,2 مليون دولار) بحسب «أي أس بي أن».

كما أجرى ليكرز، الفائز بلقب الدوري 16 مرة لكن آخرها يعود الى 2010، عدة تعاقدات هامة بضمه داني غرين (تورونتو رابتورز) وكوين كوك (ووريرز).. وكان كازنس بالتحديد يشكل إضافة هامة جدا لليكرز بفضل خبرته، إذ خاص 565 مباراة في الدوري بألوان ساكرامنتو كينغز، نيو أورليانز بيليكانز وغولدن ستايت، لكن الإصابة ستحرمه من جهود «لاعب كان سيلعب دورا كبيرا في خطتنا» بحسب ما رأى زميله كايل كوزما من لوس أنجليس حيث كان يتمرن مع المنتخب الأميركي استعدادا لبطولة العالم، مضيفا «إنه أمر مؤسف للغاية بالنسبة لشخص مثل ديماركوس لأنه يعشق كرة السلة رغم هذه الاصابات».

من جانب اخر، أكد برونو كابوكلو نجم المنتخب البرازيلي لكرة السلة أنه لا يطيق الانتظار قبل مواجهة جيانيس أنتيتوكونمبو نجم المنتخب اليوناني وأفضل لاعب في الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان اليوناني والبرازيلي في دور المجموعات ببطولة كأس العالم للسلة في الصين خلال الأسابيع القليلة المقبلة.وأوضح كابوكلو أنه ينتظر هذه المواجهة المقررة في الثالث من أيلول المقبل بفارغ الصبر.وبرغم مشاركة كابوكلو مع فريق ممفيس جرايزلز الأمريكي على مدار الموسم الماضي لدوري السلة الأمريكي، لم ينل اللاعب الفرصة للمشاركة أمام أنتيتوكونمبو في أي مباراة.

وسبق للمدرب ألكسندر بتروفيتش المدير الفني للمنتخب البرازيلي أن أكد أنه يعرف كيف يوقف خطورة النجم اليوناني المتألق خلال المونديال الذي تستضيفه الصين من 31 آب الحالي إلى 15 أيلول المقبل.

وتبدو الفرصة قوية للمواجهة بين كابوكلو وأنتيتوكونمبو هذه المرة أكثر من أي وقت سابق حيث يلتقي المنتخبان ضمن فعاليات المجموعة السادسة التي تضم معهما منتخبي مونتنيجرو (الجبل الأسود) ونيوزيلندا.وقال كابوكلو، في تصريحات على موقع الاتحاد الدولي للعبة: «أنتيتوكونمبو من أفضل اللاعبين في العالم كما فاز بلقب أفضل لاعب في الدوري الأمريكي بالموسم الماضي. ولكنني سأتعامل معه مثل أي لاعب آخر».وأضاف: «اللعب أمام أنتيتوكونمبو يمثل تحديا ضخما بالنسبة لي. ولكنني أتطلع لهذا التحدي».

وفي أول مباراة ودية للمنتخب البرازيلي ضمن استعدادات المونديال، سجل كابوكلو 11 نقطة وثلاث متابعات ليفوز المنتخب البرازيلي على نظيره الأرجنتيني 92 / 89 الأربعاء.