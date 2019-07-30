أول متحف سعودي تحت الماء

الصباح الجديد – وكالات:

أنشأ مجموعة من الغواصين، أول متحف تحت الماء، في المملكة العربية السعودية.

ويقع المتحف في منطقة شاطئ نصف القمر، شرقي السعودية، ويحتوي على نماذج مصغرة لمعالم الخليج، وأبرزها برج خليفة في دبي وأبراج الكويت، بحسب فضائية “العربية”.

كما يضم المتحف قرية للأسماك، انشأها فريق من الشباب والبنات المتطوعين في المملكة.

وعن مكونات المتحف، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، يقول مازن البشير، المشرف على فريق الغواصين: “نحن نعشق الغوص، واتفقنا على الاهتمام بساحل الدمام، فنشأت فكرة إنزال قطع من الفايبر تم تصميمها على أشكال معالم الخليج كبرج خليفة والفيصلية والمملكة وخنجر عمان وبرج الكويت والبحرين والأهرامات، وغيرها من القطع التي تساعد في إحياء البيئة البحرية”.