بوغدانوف: مشاركة العراق في مؤتمر” استانة” يسهم باحلال السلام في سوريا

لافروف في بغداد بالقريب العاجل..

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشفت وزارة الخارجية العراقية، عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الى العاصمة بغداد.

وذكر بيان للوزارة تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، ان “السفير العراقي لدى روسيا حيدر منصور العذاري ألتقى في مبنى وزارة الخارجية الروسية مبعوث الرئيس الروسي الى الشرق الاوسط وشمال افريقيا ونائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف لمناقشة العلاقات الثنائية وآخر المستجدات السياسية على الساحة الإقليمية والدولية”.

وأضاف “تم خلال اللقاء مناقشة تنفيذ تبادل الزيارات الرسمية بين المسؤولين العراقيين والروس والتي من بينها زيارة رئيس الجمهورية برهم صالح وزيارة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الى روسيا، وكذلك زيارة وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف الى العراق في القريب العاجل،” مبيناً ان “هذه الزيارات المتبادلة تعكس رغبة كلا البلدين في تطوير العلاقات الثنائية بين الدولتين”.

بدوره أكد ميخائيل بوغدانوف “دعم الحكومة الروسية المستمر للعراق واستعداد الشركات الروسية للمساهمة في اعادة اعمار المدن التي دمرت بسبب الاعمال الارهابية”.



وبشأن مشاركة العراق في اعمال مؤتمر {استانه} بصفة مراقب، اوضح بوغدانوف «ان المشاركة العراقية سيكون لها دوراً كبيراً في دعم جهود احلال السلام في سوريا،» مبيناً ان «روسيا تحرص على ان يكون للعراق دور فعال لتقريب وجهات النظر بين الاطراف المشاركة في المؤتمر».

وأطلع السفير العذاري في نهاية اللقاء نائب وزير الخارجية الروسي استعدادات السفارة لاقامة احتفال بمناسبة مرور 75 عاما على العلاقات العراقية – الروسية، مشيراً الى ان هذا التاريخ الطويل من التعاون يجسد مدى متانة العلاقات الثنائية بين البلدين.