  • الأربعاء , 17 يوليو 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.6%

شؤون أقتصادية
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الصباح الجديد ـ وكالات:
أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أمس الأربعاء، أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما بنسبة 5.6% في السنة المالية 2018-2019، في حين بلغ عجز الميزانية 8.2%.
وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أن الفائض الأولي لمصر بلغ 2% في السنة المالية 2018-2019.
وفي وقت سابق، نشرت وكالة «بلومبرغ» الاقتصادية تقريرا أشادت فيه بالاقتصاد المصري، وتوقع التقرير أن يكون الاقتصاد المصري الأسرع نموا هذا العام بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأشار التقرير إلى أن مصر بدأت تجني الفوائد من قرار تعويم الجنيه المصري، الذي اتخذته في العام 2016، وبالرغم من أن قرار التعويم كان مؤلما بالنسبة للمصريين، إلا أنه حول مصر إلى مركز مفضل للمستثمرين.
يشار إلى أن السنة المالية في مصر تبدأ في الأول من تموز وتنتهي في 30 حزيران.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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