نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.6%

الصباح الجديد ـ وكالات:

أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أمس الأربعاء، أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما بنسبة 5.6% في السنة المالية 2018-2019، في حين بلغ عجز الميزانية 8.2%.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أن الفائض الأولي لمصر بلغ 2% في السنة المالية 2018-2019.

وفي وقت سابق، نشرت وكالة «بلومبرغ» الاقتصادية تقريرا أشادت فيه بالاقتصاد المصري، وتوقع التقرير أن يكون الاقتصاد المصري الأسرع نموا هذا العام بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأشار التقرير إلى أن مصر بدأت تجني الفوائد من قرار تعويم الجنيه المصري، الذي اتخذته في العام 2016، وبالرغم من أن قرار التعويم كان مؤلما بالنسبة للمصريين، إلا أنه حول مصر إلى مركز مفضل للمستثمرين.

يشار إلى أن السنة المالية في مصر تبدأ في الأول من تموز وتنتهي في 30 حزيران.