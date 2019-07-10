شبحُ إيونا

انمار رحمة الله

سطعت إشارةُ المرور الخضراء، مانحةً الرخصة لمسير رتل من السيارات اللواتي كن ينتظرن دورهن للعبور في إحد تقاطعات المدينة. كانت سيارة أجرة من ضمنهن، صاحبها نظر إلى الزبون الجالس خلفه بمرآة السيارة المتدلية. كان الزبون يرتدي بذلة ويمرر كفه بين الحين والحين على ربطة العنق السوداء، واضعاً حقيبته على فخذيه. حين لمح الزبونُ عينيّ السائق وهما تنظران إليه مباشرة، ركزَ فيهما لثوان. وحين أراد سائق سيارة الأجرة الكلام سبقه الراكب قائلاً:

هل هناك شيء عزيزي؟.

تأوه السائقُ وأجاب : لا لا.. أنا أعتذر.. لقد كنت سارحاً فوق إرادتي.

حوّل الزبون نظره صوب النافذة، منشغلاً بمعالم المدينة التي تمرق صورها وشيكة. في الوقت ذاته تكلم السائق:

تأوه السائقُ وأجاب : لا لا.. أنا أعتذر.. لقد كنت سارحاً فوق إرادتي. حوّل الزبون نظره صوب النافذة، منشغلاً بمعالم المدينة التي تمرق صورها وشيكة. في الوقت ذاته تكلم السائق: مدينة قاسية.. لا يسلم من حيفها أحد.. لقد مكثت في المستشفى مدة طويلة، لست أنا المريض، بل ولدي البكر والوحيد.. لقد توفي قبل أيام.

ظل الزبون يطالع الجانب الأيمن من وجه السائق وهو يتحدث، ثم تمتم (رحمه الله) وسكت. شكر السائقُ الزبون ثم أكمل الحديث قائلاً:

ظل الزبون يطالع الجانب الأيمن من وجه السائق وهو يتحدث، ثم تمتم (رحمه الله) وسكت. شكر السائقُ الزبون ثم أكمل الحديث قائلاً: كان يساعدني.. عيناي جفتا من شدة البكاء عليه.. على أية حال هذا هو حال الدنيا.

الزبون كان غارساً عينيه في هاتفه النقال ويتمتم( ايه ايه .. نعم.. لا بأس انزلني عند نهاية الشارع). توقف سائق الأجرة حين طلب منه الزبون ذلك. ظل يراقب الشارع يبحث عن أجرة أخرى. وفي الأثناء ماجت صورة ابنه البكر في مخيلته واستقرت، فرك وجهه ونفخ في كفيه كي لا تتسلل الكآبة إلى قلبه. لوّح للسائق شابٌ وفتاة، ركبا في المقعد الخلفي وراح الشاب يستشير الفتاة:

الزبون كان غارساً عينيه في هاتفه النقال ويتمتم( ايه ايه .. نعم.. لا بأس انزلني عند نهاية الشارع). توقف سائق الأجرة حين طلب منه الزبون ذلك. ظل يراقب الشارع يبحث عن أجرة أخرى. وفي الأثناء ماجت صورة ابنه البكر في مخيلته واستقرت، فرك وجهه ونفخ في كفيه كي لا تتسلل الكآبة إلى قلبه. لوّح للسائق شابٌ وفتاة، ركبا في المقعد الخلفي وراح الشاب يستشير الفتاة: ما رأيك بالأثاث.. سيكون منزلنا جميلاً

تجيب الفتاة: ( بلا شك..) ثم يبتسمان، كان سائق التاكسي يسرق النظرات عبر مرآته، ثم لم يصبر كثيراً ودلق سؤاله عند الزبونين ( هل أنتما على وشك الزواج؟). أجاب الشاب مبتسماً(نعم) ثم ضحكا وشاطرهما السائق البهجة ثم قال:

تجيب الفتاة: ( بلا شك..) ثم يبتسمان، كان سائق التاكسي يسرق النظرات عبر مرآته، ثم لم يصبر كثيراً ودلق سؤاله عند الزبونين ( هل أنتما على وشك الزواج؟). أجاب الشاب مبتسماً(نعم) ثم ضحكا وشاطرهما السائق البهجة ثم قال: أنصحكما أن تنجبا الكثير من الأطفال، طفل واحد لا ينفع، خسارته ستكون فادحة، في حين إذا كان لديكما طفلان أو ثلاثة، فإذا خسرتما طفلاً – لا سمح الله- ستريان قرة عين في الآخرين.. أنا مثلا.. ابني البكر والوحيد مات قبل أيام.. وكنتُ…

همست الفتاة في إذن خطيبها بصوت خفيض، انتبه سائق السيارة إليهما وابتسم. انتظر السائق كلا الخطيبين حتى ينهيا حديثهما، لكي يكمل حديثه هو أيضاً حول ابنه، لكنهما اقترحا على بعض النزول وبالفعل طلبا منه ركن السيارة عند ناصية الشارع.. لوّحت سيدةٌ معها جوقة أطفال لسائق التاكسي، فتوقف عندها وركبت.. سارت السيارة وكانت تعجُّ بأصوات الأطفال، والمرأة منشغلة بالحديث عبر هاتفها النقال، استمع السائق إلى حديثها الذي وشى بمشكلة ما بينها وبين الطرف الذي تكلمه، ولما أغلقت هاتفها تأففت وزعقت على الأطفال وأمرتهم بالهدوء. باغتها السائق متسائلاً : هؤلاء أطفالك؟. فأجابت: للأسف نعم. حدق السائق في وجهها التي وجهته شطر النافذة، وسألها مرة أخرى: لماذا للأسف..؟ إن الأطفال نعمة سيدتي. تأففت المرأة مرة أخرى وردت عليه: أنت تعرف شيئاً وأنا أعرف شيئاً.. لقد جزعت .. تربية هؤلاء تحتاج إلى عشيرة من النساء لا امرأة واحدة.. ضحك السائق ورد قائلاً: أنا ابني كان أكثر شيطنة منهم، فقدته قبل أيام.. لقد تمرض ولم أستطع معالجته لأن علاجه كان يتطلب مالاً كثيراً. وحين انزلته في قبره شعرت أنني أنزلت العالم كله معه. احمدي الله سيدتي على نعمة الصحة، فأطفالك – الله يستر عليهم – حلوين وسليمين. حدجته المرأة بنظرة ثم أدارت وجهها صوب النافذة وظلت تراقب الشارع وواجهات المحال والأسواق وصمتت، في حين ظل سائق الأجرة يتحدث وحده.

لم يتأخر سائق الأجرة كثيراً في العثور على زبون جديد، لقد كان الزبون واقفاً على الرصيف بملابس رثة، ولحية بيضاء وشعر كثيف، حتى ظن السائق للمرة الأولى أنه متسول، لولا مخاطبة الرجل للسائق: سيدي أريد الوصول إلى مكان…، فأومأ له سائق سيارة الأجرة بالصعود، ركب الزبون في المقعد الخلفي وظل صامتاً لمدة ثم قال : ايه هل مات أيضاً؟. نبض قلب السائق وقال: من..؟ من الذي مات؟. صمت الزبون ثوان ورد : ابنك البكر.. داس سائق السيارة على المكابح ثم أدار وجهه صوب الرجل، توقع أنه صديق أو قريب منه يدري بحادثة مرض ابنه ووفاته، ولكنه بعد أن أطال التحديق بالرجل تيقن أنه غريب. واندلقت الكلمات من لسانه قائلاً: كيف عرفت أن ابني مات؟ من انت ؟. حاول الزبون تهدئة السائق وأشار إليه بمواصلة السياقة كيلا يتأخر عن موعد تال. فصدع السائق لأمر الراكب وواصل السياقة ولكنه لم يكف عن السؤال: قل لي كيف عرفت بالحادثة ومن أنت؟!!. ابتسم الراكب وتمتم بصوت مبحوح لشيخ طاعن في السن: أنا أيضاً ولدي مات، ولكنه مات قبل أكثر من مئة عام. ضحك السائق ورد عليه: قبل مئة عام توفي ومازلت على قيد الحياة؟!. هذا غير معقول، ثم أنك لم تجبني كيف عرفت بخبر موت ولدي؟.. ضحك الراكب وهتف: أنا « إيونا»… الحوذي..