مفتشية الاسكان: منع هدر ١٤ مليار دينار في بلدية بابل

بغداد ـ الصباح الجديد :

أعلن المفتش العام لوزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة ماجد الصالحي، أمس الاربعاء، عن منع هدر ١٤ مليار دينار عراقي قيمة ١٠٩ عقار في بلدية بابل.

وقال الصالحي في بيان، إن «كوادرنا الرقابية في مديرية تفتيش بابل تمكنت من منع هدر مبلغ ١٤مليار دينار عراقي قيمة قطع اراضي يبلغ عددها ١٠٩ عقار لمخالفتها الضوابط والتعليمات في التخصيص والتوزيع والتي تعود ملكيتها الى بلدية بابل».

وأضاف، أن «جهود رقابية لموظفينا في مديرية تفتيش بابل, مكنها من ايقاف ١٠٩ قطعة ارض كانت معده للتوزيع بطريقة تحوم حولها شبهات فساد في الشروط العامة للضوابط والتعليمات في مديرية بلديات بابل, فضلا عن عدم تبليغ ممثلنا لحضور القرعة الخاصة وجرى حضور مدير مؤسسة الشهداء بدل عنه وهذه احدى المخالفات الرقابية في الية توزيع القطع للشرائح غير المستحقة لاستملاكها».