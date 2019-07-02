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الموارد المائية تثبت 213 متعاقدا واجيرا على الملاك الدائم

شؤون عراقية
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الافضلية لحملة الشهادات وسنوات الخبرة

بغداد _ الصباح الجديد :
صادقت وزارة الموارد المائية على امر تثبيت 213 من المتعاقدين والاجراء اليوميين وكبار السن العاملين في تشكيلاتها على الملاك الدائم، مانحة الافضلية لـ اصحاب الخبرة والخدمة الطويلة الذين قضوا سنوات طويلة في العمل بالوزارة من دون تثبيت، وايضا تثبيت حملة الشهادات العليا. وقالت الوزارة في بيان لها ان وزير الموارد المائية صادق على تثبيت الوجبة الاولى من منتسبي الوزارة وتشكيلاتها والبالغ عددهم 213، كما سيتم خلال الايام المقبلة المصادقة على تعيين الوجبة الثانية والتي تشمل ايضا العقود والاجراء اليوميين وستكون الافضلية لسنوات الخدمة وحسب الاختصاصات. واضاف البيان ان الوزير شدد على الاستمرار بمفاتحة الجهات ذات العلاقة لغرض تثبيت العاملين في الوزارة وتشكيلاتها ممن منحو اجازة اجبارية وايضا المستمرين بالعمل من دون راتب شهري بهدف انهاء مشكلة العقود والاجراء بصورة نهائية.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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