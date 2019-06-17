“الثقافة” تودع دار الكتب وثائق ساسون حسقيل اول وزير مالية

تعد اهم الأوراق لارتباطها بتأسيس البلاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت وزارة الثقافة، تسليم دار الكتب والوثائق الوطنية/ المركز الوطني للوثائق، الوجبة الأولى من الوثائق الخاصة بأول وزير للمالية في العهد الملكي بالعراق {ساسون حسقيل} والمتعلقة بأصول دائرة الدولة وذلك بعد استحصال الموافقات الأصولية لتسلمها.

وذكر بيان للوزارة تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه ان “المركز تسلم القسم الأول من تلك الوثائق, لاسيما تلك التي لم تتضرر طيلة الحقبة الزمنية الماضية وتضمنت عناوينها {حجز الأموال, الإيجارات في عقارات الدولة} إضافة لموضوعات التي تخص عمل الدولة العراقية”.

ولفت البيان الى ان “هذه الخطوة تأتي عملاً بقانون حفظ واسترداد الوثائق المرقم 37 لسنة 2016 القاضي بالتواصل مع دوائر ومؤسسات الدولة كافة لغرض ترحيل الوثائق التي بحوزتها إلى دار الكتب والوثائق امتثالاً لموجبات ذلك القانون”.

وتابع “تشكل هذه الوثائق منفذاً تاريخياً وثقافياً جديداً من شأنه تعزيز معلومات الدارسين والباحثين والمهتمين بالشأن الثقافي, وبما يضفي على تلك الحقبة ضوءاً جديداً يكون متاحاً لعموم شريحة المتواصلين مع التاريخ والموروث الثقافي للعراق خلال تلك الفترة”.

يشار الى ان {ساسون حسقيل} {17 مارس اذار 1860 – 31 أغسطس آب 1932} أول وزير مالية للعراق في العصر الحديث، واستلم وزارة المالية العراقية سنة 1921.



وينتمي ساسون إلى عائلة يهودية بغدادية برزت واشتهرت بالتجارة، حيث كان والده من رجال الدين المتفقهين في الشريعة الموسوية.

وولد ساسون في بغداد عام 1860 ولم يزل بيته على ضفاف نهر دجلة قائما في منطقة شارع النهر قرب جسر مود سابقا وأسمه جسر الأحرار حاليا.

قضى ساسون حياته عازبا دون أن يتزوج، ومات وهو أعزب، وقد جمع مكتبه فخمة تعدَّ من أكبر المكتبات الشخصية في بغداد، وكانت غنية بمختلف الكتب باللغات العربية والتركية والإنكليزية والفرنسية والألمانية، وقد استولت الحكومة العراقية عام 1970 وأودعت ضمن مكتبة المتحف العراقي، ضمت كتباً مختلفة وبلغات عديدة منها الإيطالية والإنكليزية والألمانية والتركية والإسبانية والعربية.



