انطلاق أول مهرجان لأفلام الأنميشين في العراق

برعاية وزارة الثقافة مديرية فنون السينما في أربيل

ينطلق قريبا في أربيل أول مهرجان لأفلام الأنميشين في العراق، وهو أول مهرجان يعني بهذا الفن السينمائي، موعد المهرجان سيكون في السابع و العشرين من آب القادم و لمدة اربعة أيام بمشاركة محلية و عالمية متميزة قد تتجاوز الخمسين فلما.

المخرج والكاتب بشتيوان عبد الله مؤسس المهرجان الذي يترأس كذلك مهرجاني ،سينما ضد الإرهاب ، السينما في عيون نسائية ، يرى ان أهمية هذا المهرجان تكمن في الاهتمام والانتشار الواسع الذي يلقاه هذا النوع من الأفلام السينمائية ، ونسب المشاهدة العالية التي يحظى بها، كذلك توجه العديد من الشباب السينمائي الى العراقي لانتاج هذا النوع من الأفلام، مثل المخرج أنس الموسوي وغيره من الشباب.

فن الأنيميشن او كما يعرف بفن الرسوم المتحركة سابقا ن كان و منذ نشأته الاولى من الفنون المحببة و التي تتميز بالانتشارها السريع و يتتمتع بمقبولية كبيرة في الأوساط الفنيةز

منذ تأسيس البذرة الأولى لفن الانيميشن في عام ١٩٠٠ للميلاد بعرض فلم الرسم المسحور من اخراج ج.ستيوارت بلاكتون و هذا الفن في تطور دائم و بصورة متجددة دائماً ليكون اليوم من أهم الفنون في المجال السينمائي من خلال ما تحققه شبابيك التذاكر العالمية لهذا المجال في أفلام سينمائية شهيرة .. بل تجاوز هذا الفن حدود السينما ليدخل لمرافق فنية متعددة التوجهات و منها المجال التلفزيوني و المجال الاعلاني و حتى في مجال التثقيفي و التوعوي ، و قد دارت عجلة تطوره في السنوات الأخيرة ليتفرع لعدة فروع فنية لكل منها مدرسة خاصة بذاتها و المتمثلة في

2D animation

3D animation

Digetal animation

Stop frame

Cut out

و فروع أخرى

فن الأنيميشن فن جمالي مهم يستحق ان تؤخذ مشاريعه بالاهتمام الحقيقي من قبل المؤسسات الفنية الحكومية و القطاع الخاص من المنتجين و المهتمين خصوصاً قد أصبح لهذا الفن بالعراق في الفترات الأخيرة الكثير من الصناع و المخرجين الذين صبو اهتمامهم الفعلي و شحذوا ادواتهم ليكونوا اصحاب مبادرة فنية اثبتت نجاحها على مستويات عالمية و جعلت من فن الانيميشن العراقي فن ينافس بقية الفنون السينمائية.