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الحكيم يؤكد إنهاء العمل بالوكالة وتسليم الدرجات الخاصة لذوي الكفاءة العالية

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
شدد رئيس تحالف الإصلاح والإعمار، السيد عمار الحكيم، على ضرورة تسليم الدرجات الخاصة لذوي الكفاءة العالية.
وذكر بيان لمكتبه تلقت “الصباح الجديد نسخة منه امس الاحد ان السيد عمار الحكيم استقبل في مكتبه الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، وبحثا “تطورات تنفيذ البرنامج الحكومي وضرورة الإسراع بتنفيذه على وفق التوقيتات الزمنية التي تعهدت بها الحكومة الموقرة أمام الشعب والقوى السياسية”.
ودعا السيد عمار الحكيم خلال اللقاء إلى “تطوير النظام الإداري وإعادة النظر في البنية الإدارية للدولة والتقليل من الروتين والبيروقراطية ومحاربة الفساد المالي والإداري بحزم ومحاسبة كبار المفسدين وتقديمهم للعدالة”.
وأكد أيضاً على “أهمية إنهاء العمل بالوكالة وتسليم إدارة الدرجات الخاصة إلى أشخاص يتمتعون بالكفاءة والمهنية العالية لغلق هذا الملف بشكل نهائي”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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