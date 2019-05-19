العراق وإيران يبحثان تفاصيل تنظيف شط العرب

بغداد – الصباح الجديد

عقد اجتماع مشترك بين العراق وإيران، اليوم الأحد، في خرمشهر، لبحث تفاصيل تنظيف شط العرب.

وافادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن المدير العام للحقوق الدولية في الخارجية الايرانية والمستشار الاعلى لوزير الخارجية العراقي ترأسا الاجتماع التنسيقي المشترك بين البلدين، بهدف بحث القضايا والتفاصيل التقنية المتعلقة بتنظيف الشط، بحضور ممثلين عن المؤسسات والاجهزة المعنية.

ويعقد هذا الاجتماع في إطار تفاهمات كبار مسؤولي البلدين حول تسوية القضايا المتعلقة بشط العرب وبموجب معاهدة الحدود وحسن الجوار بين العراق وإيران عام 1975 والتي عرفت بإتفاقية الجزائر، والبروتوكولات المضافة والاتفاقيات المكملة لها وكذلك تنفيذاً لبيان 12 مارس آذار 2019 في بغداد الذي وضع خلال زيارة الرئيس الايراني للعراق وكذلك متابعة لمباحثات وزيري خارجية العراق وايران.

وأعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والرئيس الايراني حسن روحاني خلال زيارة الأخير الى بغداد في اذار الماضي عن عزمهما الجاد على تنفيذ اتفاقية الحدود وحسن الجوار بين العراق وايران المؤرخة في 13 حزيران 1975 والبروتوكولات والاتفاقات الملحقة بها ، بحسن نية وبدقة، ولذا قرر الطرفان البدء بعمليات مشتركة لتنظيف وكري شط العرب بهدف اعادة قناة الملاحة الرئيسية (التالوك) وفق اتفاقية 1975 المذكورة والبروتوكول المعني بذلك في أسرع وقت.

ووفقا للفقرة اعلاه تبقى منصة العمية منصة عراقية كما كانت، دون ان يؤثر ذلك على مباحثات الطرفين في تحديد الحدود البحرية بين البلدين