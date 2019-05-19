تشكيل لجنة من الرئاسات الثلاث للمتنازع عليها

بغداد – الصباح الجديد :

اعلن مستشار رئيس الجمهورية، ان الرئيس برهم صالح بدأ تحركاته لحل مشكلات المناطق المتنازع عليها في كركوك والمناطق الاخرى عن طريق الدستور والقانون.

وقال امير الكناني مستشار رئيس الجمهورية في تصريح صحفي انه بهدف انهاء بتلك المشكلات التي تعاني منها كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها اعد رئيس الجمهورية مسودة وتم تشكيل لجنة من جميع الرئاسات الثلاث.

وكانت الكتل الكردستانية قد تقدمت في وقت سابق من اليوم بطلب رسمي الى رئاسة مجلس النواب العراقي يقضي بتشكيل لجنة مؤقتة لمراقبة تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي.

وعالجت المادة 140 من الدستور والخاصة بالمتنازع عليها بين اربيل وبغداد عبر ثلاث مراحل “الاحصاء، الاستفتاء، التطبيع” غير ان الحكومات العراقية وبعد التصويت على الدستور الدائم تعمدت عدم تطبيها بحسب ما يقوله القادة السياسيون الكرد.

وتشهد تلك المناطق ومنذ انسحاب قوات البيشمركة، والاسايش بعد الاستفتاء الذي اجراه اقليم كوردستان في 25/ايلول/2017 توترا في الاوضاع الامنية، وقد عاودت التنظيمات المسلحة مؤخرا نشاطها في تلك المناطق بشكل ملحوظ.