إسرائيل تهاجم مادونا لرفعها العلم الفلسطيني في قلب تل أبيب

الصباح الجديد – وكالات:

أغضبت مغنية البوب الأمريكية مادونا (60 عاما)، الإسرائيليين خلال أدائها أغنيتين كضيفة شرف في مسابقة الأغنية الأوروبية “يوروفيجن” بتل أبيب، بوضع علم فلسطين على ظهر إحدى أعضاء فرقتها وآخر يضع علم إسرائيل.

كما قام أعضاء فرقة غنائية تمثل آيسلندا برفع الأعلام الفلسطينية من على منصة المسابقة، ما دفع الأمن الإسرائيلي إلى التدخل ومصادرتها، بمرافقة أصوات الاستهجان من قبل الحاضرين الإسرائيليين تجاه الفرقة.

وقال منظموه الحفل إن ما قامت به مادونا من وضع العلم الفلسطيني على ظهر أحد أعضاء فرقتها كان من دون علمهم، ولم يكن ظاهرا خلال مدة التدريبات السابقة، وإنه كان رسالة سياسية في مسابقة غير سياسية.

وهاجمت وسائل الإعلام الإسرائيلية مغنية البوب الأشهر في العالم، وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن ما قامت به مادونا شكل مفاجأة للجميع، مشيرة إلى انتقادات للمغنية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسبب أدائها أغنيتين ليس بصوتها مباشرة بل عن طريق بث شريط مسجل، فيما كانت هي تتظاهر بالغناء على المنصة.

أما صحيفة “يسرائيل هيوم” المقربة من الحكومة فكتبت “استفزاز من ضيفة الشرف: مادونا تخيب الظن”.

وأضافت الصحيفة أن “أداء مادونا السيئ فنيًا، تكلل في النهاية باستفزاز الإسرائيليين عبر ظهور راقصة من فرقتها على ظهرها علم فلسطين وراقص على ظهره علم إسرائيل، وهذه رسالة سياسية في مسابقة غير مسيسة”.

بدورها، انضمت صحيفة “معاريف” لمنتقدي مادونا أيضًا، وكتبت: “خيبة أمل كبيرة فاقت التوقعات.. مادونا خدعت المشاهدين، وغنت مدة قصيرة، ورفعت علم فلسطين”.

وكانت مادونا صرحت الأسبوع الماضي إنها قادمة إلى إسرائيل، حيث ستدافع عن حقوق الإنسان وتأمل بأن ترى “مسارا جديدا نحو السلام”.

وقالت :”قلبي ينفطر كلما أسمع عن الأرواح البريئة التي تزهق في هذه المنطقة والعنف المستمر الذي عادة ما يُرتكب بما يناسب الأهداف السياسية لمن يستفيدون من هذا الصراع.