69 مقبرة جماعية في نينوى لم يفتح أي منها حتى الان لضعف أداء الحكومة

الصباح الجديد – وكالات:

كشف مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في محافظة نينوى، الاثنين، وجود 69 مقبرة جماعية غالبيتها في سنجار.

وقال مدير المكتب فيصل محمد فتحي في تصريح امس: “تم تحديد 69 مقبرة جماعية في محافظة نينوى، معظمها في قضاء سنجار بعد تشخيصها من قبل الاهالي والمنظمات الدولية”، مؤكداً ان “جهود الحكومة ما زالت ضعيفة في هذا الملف”.

وأضاف فتحي ان “تلك المقابر لم يفتح اي منها حتى الان، مستدركاً ان احدى المنظمات الدولية تعمل على فتح احدى تلك المقابر في قضاء سنجار بعد التنسيق مع الاهالي والجهات المسؤولة هناك”.

ومن جانبه اكد عضو لجنة حكماء سنجار محمود الاعرجي وجود 74 مقبرة جماعية في عموم محافظة نينوى، لافتا الى ان البعض من تلك المقابر في قضاء سنجار كانت قد جرفتها السيول قبل سنوات.

وقال الاعرجي، إنه “لا يوجد حتى الان اي اهتمام بهذه المقابر”، مشيراً الى أن “سيولا ضربت قضاء سنجار تسببت بجرف البعض من تلك المقابر الجماعية”.

واوضح، ان “بعض المواطنين ارتأوا فتح عدد من المقابر لاستخراج جثث ابنائهم واقاربهم واصدقائهم بوجود لجنة من الطب العدلي والجهات المعنية ذات العلاقة.

لان حقوق اولئك الشهداء الذين راحوا ضحية اجرام “داعش” تذهب سدى في حال عدم وجود تلك اللجنة، منتقدا الاعتماد بشكل شبه كلي على المنظمات الدولية في ملف المقابر الجماعية”.

والمح الاعرجي الى ان “المعلومات المتوفرة لديه تؤكد وجود 74 مقبرة جماعية في محافظة نينوى غالبيتها في قضاء سنجار”.

المحكمة الاتحادية: قراراتنا نافذة من تاريخ صدورها وتسري بعده بأثر رجعي

وزاد المتحدث الرسمي، أن “المحكمة اكدت أن الأحكام والقرارات التي تصدر منها تكون نافذة اعتباراً من تاريخ صدورها ما لم ينص في تلك الأحكام والقرارات على سريانها من تاريخ آخر، وحيث أن الحكم المشار لم ينص على ذلك فيكون نافذاً من تاريخ صدوره في 12/ 3/ 2013”.

وبين، أن “جميع ما يصدر عن المحكمة الاتحادية العليا من أحكام وقرارات بات وملزم للسلطات كافة وفق المادة (94) من الدستور”.