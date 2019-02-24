الحلبوسي يدعو القوات الامنية لأمر “منعاً للخروقات”

بغداد – الصباح الجديد :

أدان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، الحادث الإرهابي قرب بحيرة الثرثار، التي أدت إلى مقتل عددٍ من صيادي أهالي محافظة النجف على أيدي عناصر داعش.

وقال الحلبوسي في بيان صحفي “نستنكر بشدة تكرار مثل هذه الجرائم الإرهابية التي يذهب ضحيتها المواطنون المدنيون؛ بهدف زعزعة الاستقرار والسلم الأهلي للبلاد”.

ودعا الحلبوسي القوات الأمنية إلى “القيام بعمليات استباقية، وتكثيف الجهد الاستخباري ولا سيما في المناطق المحررة؛ لمنع الخروقات الأمنية المتكررة والحفاظ على النصر الناجز”.