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الحلبوسي يدعو القوات الامنية لأمر “منعاً للخروقات”

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بغداد – الصباح الجديد :
أدان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، الحادث الإرهابي قرب بحيرة الثرثار، التي أدت إلى مقتل عددٍ من صيادي أهالي محافظة النجف على أيدي عناصر داعش.
وقال الحلبوسي في بيان صحفي “نستنكر بشدة تكرار مثل هذه الجرائم الإرهابية التي يذهب ضحيتها المواطنون المدنيون؛ بهدف زعزعة الاستقرار والسلم الأهلي للبلاد”.
ودعا الحلبوسي القوات الأمنية إلى “القيام بعمليات استباقية، وتكثيف الجهد الاستخباري ولا سيما في المناطق المحررة؛ لمنع الخروقات الأمنية المتكررة والحفاظ على النصر الناجز”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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