بدء التحضيرات للمؤتمر الدولي الرابع لمكافحة إعلام داعش وفكره في العراق

بغداد – الصباح الجديد

تحت رعاية دولة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، تحتضن العاصمة بغداد المؤتمرالدولي الرابع لمكافحة إعلام داعش وفكره، الذي يعقد في بغداد بمجمع المنصور في ساحة الاحتفالات الكبرى.

وذكر بيان لخلية الاعلام الأمني، تلقت ‘دجلة’ نسخة منه ‘أنه تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي يقام المؤتمر الدولي الرابع لمكافحة إعلام داعش وفكره الذي يعقد في بغداد بمجمع المنصور في ساحة الاحتفالات الكبرى للفترة من 21_ 22 من شهر شباط الحالي.

وأكد البيان، أن فعاليات المؤتمر تتضمن عشر جلسات بحثية على مدى يومين متتاليين، يشارك بها خبراء ومستشارون وباحثون من العراق وممثلو 60 دولة وثلاث منظمات دولية ومراكز أبحاث عالمية.

اضافة، لمعرض خاص بالاستخبارات العسكرية ووثائق تخص داعش مكتوبة باليد .