سوزان نجم الدين تدخل منافسات رمضان بابن أصول

الصباح الجديد – وكالات:

انتهت الفنانة سوزان نجم الدين، من تصوير مشاهدها في الديكور الرئيس من مسلسلها الجديد “ابن أصول” استعدادًا لعرضه ضمن منافسات شهر رمضان المقبل، والذي يشهد تعاونها الأول مع حمادة هلال، وشركة سينرجي، والمخرج محمد بكير، وعبرت عن سعادتها الكبيرة بهذا التعاون.

وكشفت سوزان عن اسم شخصيتها التي تتحفظ على معالمها في مسلسل “ابن أصول” اذ أنها تلعب دور “أصول” في العمل الذي قالت عنه: إنه يحمل أهدافًا إنسانية تمس كل بيت وكل أسرة وكل أخت وأخ وأم وابن وابنة، اذ إن العمل يعالج مشكلة حقيقية موجودة في كل أسرة عربية.

وتمنت سوزان أن يلامس هذا العمل المجتمع العربي بكل تفاصيله، وأن يحقق أهدافه المرجوة منه.

مسلسل “ابن أصول” بطول حمادة هلال، وسوزان نجم الدين، وأيتن عامر، وعماد رشاد، وإيناس كامل، ومحمد نجاتي، وتأليف أحمد محمود أبوزيد، وإنتاج سينرجي تامر مرسي، وإخراج محمد بكير.