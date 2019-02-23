خبير قانوني: الذين قبض عليهم من عناصر داعش يخضعون للقانون العراقي

بغداد – الصباح الجديد:

قال الخبير القانوني طارق، ان من قبضت عليهم القوات الأمنية من عناصر داعش في سوريا، الخميس الماضي، يخضعون للقانون العراقي ولاختصاص المحاكم العراقية على وفق المادة السادسة من قانون العقوبات

وأضاف حرب في بيان تلقته منه الصباح الجديد امس السبت:” وهذا الامر يشمل ايضا العشرات ممن تسلمتهم هذه القوات، والذين كانوا في سوريا ” واردف:” أثير تساؤل حول خضوعهم للقانون العراقي وللاختصاص القضائي العراقي، والجواب ان المادة السادسة من قانون العقوبات تقرر سريان القانون العراقي في مثل هذه الحالة فالقانون العراقي يطبق عليهم وتختص المحاكم العراقية بمحاكمتهم وفرض العقوبات عليهم شأن العراقي وشأن الجريمة المرتكبة داخل العراق لا فرق بين الاثنين لأن المادة السادسة من قانون العقوبات العراقي والمواد الاخرى تقرر ذلك اذ تنص هذه المادة على (يسري القانون على كل من ساهم في جريمة وقعت كلها او بعضها في العراق ولو كانت مساهمته في الخارج سواء أكان فاعلا أم شريكا ً)”..

وبين ان ” المادة التاسعة من هذا القانون قضت بسريان القانون على كل من ارتكب خارج العراق جريمة، وبذلك فأن الداعشيين يخضعون للقانون العراقي وللمحاكم العراقية سواء اكانت مشاركتهم اصلية أم بالتحريض أم المساعدة أم الاتفاق حتى ولو كان ذلك حصل في سوريا وخارج العراق”.

وكان كشف مصدر امني في الخميس الماضي ان البلاد سوف تتسلم دفعات اخرى من “الدواعش” المعتقلين في سوريا.

ونقلت رويترز عن المصدر قوله ان “السلطات العراقية ستتسلم دفعات اخرى من عناصر تنظيم داعش المعتقلين في سوريا” ، مضيفا ان “ذلك جاء بموجب اتفاق أبرم لتسليم 502 داعشي بشكل إجمالي”.

وكشف القيادي في الحشد العشائري ب‍محافظة الأنبار قطر العبيدي عن تسلم القوات الأمنية العراقية 150 عنصراً بتنظيم “داعش” كانوا معتقلين في سوريا لدى قوات سوريا الديمقراطية.

على صعيد متصل كشف مصدر امني عن ضبط 500 مليون دولار بحوزة الخلية التي اعتقلتها السلطات العراقية.