«جنرال إلكتريك « تزود محطة القدس الكهربائية بتوربين متطور

اسهمت تقنياتها بتوليد نحو 55 % من الطاقة المنتجة في العراق

بغداد – الصباح الجديد:

زودت شركة جنرال إلكتريك للطاقة، التوربين الغازي المتطور 9E إلى محطة القدس لتوليد الطاقة التابعة لوزارة الكهرباء .

وقالت الشركة في بيان لها امس الثلاثاء تسلمت “الصباح الجديد” نسخة منه أنها ستقدم الخدمات الداعمة لما يصل إلى 7 توربينات من الفئة ذاتها والجاري تشغيلها ضمن المحطة، على امتداد عام 2019، بما يشمل الصيانة وتزويد قطع الغيار وخدمات الترميم.

وتعمل جنرال إلكتريك، على تركيب التوربين الغازي الجديد في موقع المحطة، ومن المتوقع أن يساهم في توليد 125 ميجاواط إضافية من الكهرباء ، وستسهم اتفاقية الخدمات في تعزيز موثوقية العمليات في المحطة، والمحافظة على استقرار عمليات الإنتاج لتزويد ما يصل إلى 875 ميجاواط خلال السنوات المقبلة.

وقال جوزيف أنيس، الرئيس والمدير التنفيذي لوحدة أعمال خدمات الطاقة لدى جنرال إلكتريك في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا “إن جنرال إلكتريك اسهمت منذ عام 2011 في تزويد أكثر من 14 كيكا واطا من الطاقة إلى مختلف أنحاء البلاد”.

وفي المناطق الشمالية، يعمل فريق الشركة على تزويد المناطق المحررة بالطاقة، عبر التركيز على ترميم محطة القيارة في الموصل ، وفي المنطقة الوسطى، تشارك جنرال إلكتريك في تنفيذ أكبر محطة لتوليد الطاقة بالدورة المركبة في العراق، وذلك عبر محطة بسماية التي تبلغ استطاعتها 3 جيجاواط، والتي ستكون أول محطة رقمية من نوعها في البلاد.