العراق يعزز احتياطه من الذهب وروسيا أكبر المشترين في العالم

بغداد ـ الصباح الجديد:

أفاد تقرير لمجلس الذهب العالمي (WGC) بأن كميات الذهب التي اشترتها البنوك المركزية خلال 2018 سجلت مستويات قياسية هي الأعلى على الإطلاق، وذكر أن روسيا كانت في مقدمة المشترين.

وأشار التقرير إلى أن البنوك المركزية اشترت خلال العام الماضي أكبر كمية من المعدن النفيس منذ عام 1967، إذ اشترت 651.5 طن، بزيادة نسبتها 74% عن العام 2017، إذ اشترت فيه 375 طنا من الذهب.

وعن سبب الإقبال على الذهب قال التقرير: «أسهم الغموض الجيوسياسي والاقتصادي المتزايد على مدار عام 2018 في دفع البنوك المركزية بشكل متزايد إلى تنويع احتياطياتها وتركيز اهتمامها على الهدف الرئيس المتمثل في الاستثمار بالأصول الآمنة».

وأضاف، أن «روسيا في 2018 تصدرت دول العام من حيث مشتريات الذهب، وذلك في إطار ستراتيجية تهدف للحد من الاعتماد على الدولار، إذ قام البنك المركزي الورسي ببيع معظم استثماراته في سندات الخزانة الأميركية وشراء نحو 274 طنا من المعدن النفيس».

وإلى جانب روسيا، عززت احتياطها من ذهب دول بينها تركيا وكازاخستان والهند والعراق وبولندا وهنغاريا (المجر).

ووفقا لبيانات المجلس، فقد احتلت روسيا المركز الخامس عالميا باحتياطيات الذهب، إذ تدخر 2113 طنا منه، في حين تأتي الولايات المتحدة في المرتبة الأولى عالميا تليها ألمانيا وإيطاليا وفرنسا.