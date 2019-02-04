المركزي يشتري 20 تريليون من حوالات الخزينة لتحريك السوق

أصدر تحذيراً بشأن بيع وشراء العملات الذهبية

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد محافظ البنك المركزي علي العلاق، أمس الاثنين، ان البنك قام بشراء20 تريليون من حوالات الخزينة لتحريك السوق.

وقال العلاق خلال جلسة حوارية ضمن ملتقى الرافدين المنعقد في بغداد: “تحتل السياسة النقدية جزء مهم لقطاع الاقتصاد والاستثمار ويشارك البنك المركزي لتحقيقها”، مبينا ان “السياسة النقدية تحقق استقرار اقتصادي، إذ ان استقرار سعر الصرف وكفاية الاحتياطيات شروط اساسية لاستقرار الاقتصاد”.

واضاف ان “البنك المركزي لم يكتف عند تحقيق الاهداف الاساسية وانما دخل في النمو الاقتصادي وهي سياسة غير تقليدية “، مشيرا الى ان “من خلال التوجه غير التقليدي قمنا بشراء 20 تريليون من حوالات الخزينة والهدف منه الحفاظ على الحالة الاقتصادية وتحريك السوق”.

ولفت الى ان “البنك المركزي قام بمبادرة غير تقليدية وهي مبادرة الاقراض الزراعية والاسكانية والصناعية واطلق تخصيصات مالية وهو امر مهم”، إذ انه يستطيع تأمين مالي لأي مشروع حقيقي اذا توفرت الشروط اللازمة”.

على صعيد متصل، حذر البنك المركزي العراقي أمس الاثنين، من التعامل مع شركات التداول الالكتروني ببيع وشراء العملات والذهب.

وقال البنك في بيان أمس: “انتشرت في الاونة الأخيرة في العاصمة بغداد وبقية المحافظات، شركات وساطة تُعنى بالتداول الالكتروني ببيع وشراء العملات والذهب، مستقطبة شريحة واسعة من جمهور المستثمرين، لذا فان البنك المركزي العراقي يُحذر المستثمرين من التعامل مع هذه الشركات، كونها تعمل خارج رقابته”.

واكد البنك “بعدم اصدار أي ترخيص لأي من تلك الشركات، إذ لا يوجد حتى تاريخ هذا البيان أي إطار قانوني يُنظم عمل هذه الشركات، علما أنه تم مؤخرا تشكيل لجنة متعددة الأطراف في البنك المركزي العراقي لوضع الإطار القانوني لعمل هذه الشركات”.