ليفربول يفاجئ «مشجعه الوفي» في عيد ميلاده الـ104

بعد 96 عاماً من إخلاصه للنادي

لندن ـ وكالات:

كرمت إدارة نادي ليفربول المشجع برنارد شيريدان الذي يعتبر من اكبر مشجعي الفريق بعدما بعثت له بدعوة لحضور المباراة ضد ضيفه كريستال بالاس التي انتهت بفوز أصحاب الأرض بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف ضمن الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي .ويعتبر برنارد شيريدان من أكبر عشاق ليفربول حيث يبلغ 104 أعوام، قضى خلالها 96 عاماً مشجعاً وفياً للنادي .

وجاء تكريم إدارة ليفربول لبرنارد شيريدان بمناسبة احتفاله بعيد ميلاده الـ 104 في 25 من شهر يناير الجاري ، إذ بعثت له رسالة حملت توقيع المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني للفريق وتضمنت في محتواها عبارات الشكر و الثناء على السنوات الطويلة التي ظل خلالها وفياً ومخلصاً للنادي حتى في احلك أيامه ، كما اهدته قميصاً للفريق عليه رقم 104 مع منتجات تذكارية خاصة بالنادي.

وعاصر هذا المشجع المرحلة الزاهية التي عرفها ليفربول بين منتصف السبعينات ومنتصف الثمانينات عندما تمكن من فرض هيمنته على الملاعب الإنجليزية وتجاوزها إلى الملاعب الأوروبية بإحرازه لقب دوري أبطال أوروبا مرات عدة ، كما عاصر مرحلة التراجع مع إطلاق نسخة “البريميرليغ” في موسم (1992-1993) وكان شاهداً عن عجز الفريق عن الفوز بهذا اللقب حتى الآن .