لجنة وزارية تحقق بخسارة شركة صناعة السيارات (63) مليار دينار

للتحري بشأن قضايا فساد

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشف وزير الصناعة والمعادن الدكتور صالح عبدالله الجبوري عزم الوزارة تشكيل لجنة وزارية خلال الاسبوع المقبل للتحري والتحقيق بشأن قضايا فساد في الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات في الاسكندرية تسببت بخسارة (63) مليار دينار ، مؤكدا الجدية بكشف التفاصيل وملاحقة وضرب الفاسدين والمفسدين حتى وإن كان من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو من المدراء العامين السابقين بالتعاون مع الجهات القانونية والرقابية ومكتب المفتش العام في الوزارة وهيئة النزاهة وذلك خلال زيارته الميدانية التي أجراها في الشركة المذكورة .

وعقد الوزير الجبوري اجتماعا مع أعضاء مجلس إدارة الشركة ومدراء المصانع والمسؤولين فيها بحضور المستثمرين وممثلين عن الشركات المستثمرة لمصانع وخطوط الشركة جرى خلاله مناقشة الطلبات المقدمة من قبل المتظاهرين من موظفي الشركة التي تخص عمل الشركة والاستحقاقات الوظيفية وكذلك مناقشة المشكلات العالقة وعدد من المواضيع والقضايا المتعلقة بعقود المشاركة والاستثمار التي أبرمتها الشركة خلال السنوات الماضية وغيرها من الملفات الأخرى.

واكد الوزير الجبوري في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع حسم وحلحلة الطلبات والمشكلات العالقة التي جرى مناقشتها والتي تظاهر على أثرها موظفو الشركة قبل نحو 10 أيام ، مفصحا عن كشف تواطؤ بعض من المدراء والمسؤولين في الشركة بتوقيع عقود مشاركة واستثمار فاشلة مع شركات غير رصينة وأن وزارة الصناعة ستقوم بالتعاون مع أعضاء مجلس النواب ومجلس محافظة بابل بالتحقيق في ملابسات هذه العقود والتي تشوبها حالات فساد لعقود وهمية وشراكات غير جدية .

وقال الوزير أن الوزارة تعمل جاهدة وبالتنسيق مع مجلس النواب للنهوض بشركات الوزارة في عموم المحافظات وجعلها شركات منتجة ورابحة من خلال بعض الإجراءات التي سيتم اتخاذها بفك الارتباط لقسم من الشركات المدمجة والخطط الشاملة التي وضعتها الوزارة لتأهيل المعامل وعودة العمل فيها وتشغيل الأيدي العاملة خلال المرحلة المقبلة ، لافتا إلى برنامجه في إجراء زيارات وجولات ميدانية لتشمل جميع الشركات والمعامل في عموم العراق للوقوف على المشكلات والمعوقات ودعم هذه الشركات ، مؤكدا أن من أولويات الوزارة تشغيل الأيدي العاملة العراقية وتشجيع الإنتاج الوطني ودعم القطاع الخاص والمشاركة معه لتحقيق التكامل الصناعي المطلوب.