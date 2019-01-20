موجة امطار مرتقبة في العراق نهاية الشهر الجاري والأيام المقبلة دافئة

بغداد ـ الصباح الجديد:

تشير التوقعات الجوية الى موجة أمطار مرتقبة في العراق في السادس والعشرين الى نهاية الشهر الجاري .

وقال المتنبىء الجوي، نائل العلي، في منشور على صفحة “حالة الطقس في العراق” أن هناك توقعات أولية تشير إلى عودة الأمطار من جديد بعد يوم الـ 26 ونهاية الشهر الجاري “.

وأشار إلى ان “الأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة كليا اليوم الاثنين مع زخات متفرقه خفيفة جدا على المناطق الغربية، فيما لاتوجد أمطار خلال السبعة ايام المقبلة”.

واوضح المتنبي الجوي ان “غالبية مناطق البلاد تشهد اجواء مستقرة باردة خلال الأيام المقبلة، ولاتوجد أمطار في عموم البلاد المحافظات”.

وأضاف ان “الأجواء الباردة تترافق مع انخفاض في درجات الحرارة وخاصة خلال الليل حيث تصل درجات الحرارة في المنطقة الشمالية 6 إلى 10 درجات مئوية، والمنطقة الوسطى 10 إلى 13، والمنطقة الجنوبية 13 إلى 14، والمنطقة الغربية.. 9 إلى 11 درجة مئوية”.

وأوضح العلي، ان “الرياح السطحية شمالية غربية معتدلة السرعة تصل سرعتها مابين 10 إلى 20 كم في الساعة وجنوبية شرقية خفيفة السرعة في المناطق الغربية”.

وتابع أن الأجواء الباردة تبقى سائدة خلال يوم غد الاثنين وتخف تدريجيا يومي الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين لتعود درجات الحرارة إلى معدلاتها العامة ثم ترتفع أكثر لتكون أكثر دفئا نهاية الاسبوع وتكون أعلى من معدلاتها العامة”.