تراجع أسعار النفط

بغداد – الصباح الجديد :

هبطت أسعار النفط حوالي 2 في المئة أثناء التعاملات اليوم الجمعة لكنها تتجه نحو إنهاء الأسبوع على مكاسب بعد صعود الأسواق المالية بدعم من آمال بأن الولايات المتحدة والصين ربما تتوصلان قريبا إلى حل لنزاعهما التجاري.

وفي وقت سابق من الجلسة ساعد انخفاض في المعروض من الخام في أعقاب تخفيضات انتاجية تقودها منظمة أوبك إلى صعود الأسعار بما يصل إلى واحد في المئة لكل من الخامين القياسيين، لكن مخاوف بشأن الاقتصاد العالمي تكبح أسواق الخام.

وانخفضت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 1.13 دولار إلى 60.55 دولار للبرميل بحلول الساعة 1440 بتوقيت جرينتش في حين هبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.30 دولار إلى 51.31 دولار للبرميل.

وقلص الخامان خسائرهما إلى 1.5 بالمئة في وقت لاحق.

وأرجع محللون تراجع أسعر النفط اليوم إلى مبيعات لجني الأرباح في أعقاب مكاسب سجلتها في وقت سابق هذا الأسبوع.