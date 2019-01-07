التعليم تناقش اختبارات الرصانة العلمية في الكليات والجامعات الأهلية

بغداد – الصباح الجديد :

ناقشت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اختبارات الرصانة العلمية في الكليات والجامعات الأهلية ومدى تطابقها للمعايير العلمية المعمول بها.

وقال مدير دائرة التعليم الأهلي الدكتور عبد المنعم الشويلي، خلال ترأسه اجتماع رابطة الجامعات والكليات الأهلية، إن “الوزارة تضع ضمن سلم أولوياتها تعزيز المقومات العلمية الرصينة التي يستند إليها التعليم الجامعي الأهلي بما يجعله رديفا مهما للتعليم الحكومي”.

وأضاف الشويلي، أن “العمل جار على ترصين مستوى الجامعات والكليات الأهلية بما يتوافق مع توجهات الوزارة وحاجة سوق العمل”.

وناقش المجتمعون آلية القبول الإلكتروني للدراستين الصباحية والمسائية وحسب الطاقة الاستيعابية، وامتحانات الدراسات العليا وفق قانون التعليم الأهلي، والأجور الدراسية واختبارات الرصانة العلمية.