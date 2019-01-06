الجيش العراقي يحتفل بذكرى تأسيسه الـ 98 وهو بأقوى حالاته

بغداد – الصباح الجديد

يحتفل الجيش العراقي اليوم الأحد في الذكرى الـ98 لتأسيسه الذي في السادس من كانون الثاني من كل عام، في وقت تدخل فيه البلاد عامها الثاني بعد إعلان نصرها على داعش الارهابي.

وستجري قطعات من الجيش اليوم تنظيم فعاليات عسكرية بالمناسبة، تتضمن استعراضاً لصنوف الجيش، وآلياته ومعداته، وستتم بحضور قيادات سياسية وعسكرية رفيعة.

واتخذت قوات الأمن جميع الإجراءات اللازمة لحماية مظاهر الاحتفال بعيد الجيش.

ويحيي الجيش العراقي احتفال هذا العام وهو في أقوى حالاته بعد تمكنه من هزيمة داعش، وتحرير جميع المدن والمناطق من سيطرته نهاية عام 2017.

وقالت وزارة الدفاع العراقية، في بيان، إنها استذكرت عيد الجيش من خلال تقديم هدايا لذوي قتلى القوات العراقية خلال الحرب على داعش، مبينةً أنها نظمت حفلا بهذه المناسبة بحضور قادة ومسؤولين، شمل اصطحاب أبناء الضحايا في جولة بالطائرة فوق سماء بغداد.

وفي السياق، دعا العميد المتقاعد أحمد ناجي السلطات العراقية إلى استثمار الروح المعنوية العالية التي تسبب بها النصر على داعش من أجل تطوير المؤسسة العسكرية، مشدداً على ضرورة إبعاد الجيش عن الحروب، والصراعات السياسية، والتركيز على تطوير قدراته.

وتأتي الاحتفالات بذكرى تأسيس الجيش العراقي، متزامنة مع حراك سياسي للتوافق على وزير جديد للدفاع.

وفي هذا الشأن، رأى عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي عباس صروط، أن تأخر اختيار وزير للدفاع لا يمكن أن يؤثر كثيراً على عمل الوزارة، بسبب وجود رئيس أركان للجيش، وقيادة للعمليات، وقيادات للقوات البرية والجوية والبحرية، معتبراً أن مسألة اختيار وزير الدفاع سياسية أكثر من كونها مهنية.