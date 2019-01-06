وزير الخارجية يزور الدوحة لمناقشة عرض قطري

بغداد – الصباح الجديد :

كشف وزير الخارجية محمد علي الحكيم إن دولة قطر عرضت على العراق مشروع “ترانزيت” لنقل البضائع من تركيا إليها مرورا بميناء أم قصر في محافظة البصرة.

وأضاف الحكيم -خلال لقائه عددا من ممثلي وسائل االاعلام المحلية أن “قطر مستعدة للعمل مع العراق، ودعمه في مجالات إعادة الإعمار والاستثمار، مبينا أنه سيبحث هذه القضايا في زيارة قادمة لقطر”.

يشار إلى أنه في تشرين الثاني الماضي زار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني العراق، في زيارة هي الأولى لمسؤول خليجي إلى بعد تولي عادل عبد المهدي رئاسة الوزراء في البلاد.

وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد محجوب حينها إن الضيف القطري أجرى مباحثات مع الرئاسات الثلاث بشأن تعزيز التعاون بين البلدين، وتأكيد دعم الدوحة للحكومة العراقية الجديدة.

كما أكد أن الزيارة حملت رسالة دعم لاستقرار العراق، وجرى خلالها الحديث عن تعاون في مجال الموانئ وتفعيل الربط البحري وفتح الخطوط الملاحية بين البلدين.