النصر يرد على انباء مغادرة العبادي للعراق

بغداد – الصباح الجديد :

اصدر ائتلاف النصر بيانا حول انباء مغادرة رئيسه حيدر العبادي العراق .

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لائتلاف النصر تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه اليوم ” نود اعلام الراي العام، ان كل ما يشاع في وسائل الاعلام عن مغادرة العبادي العراق او تركه العاصمة الحبيبة بغداد عار عن الصحة، وهو جزء من ترويج مكشوف لاجندات اجنبية، وجزء من تنافس سياسي رخيص تمارسه جهات غير مسؤولة، وهي شبيهة بالحملة الكاذبة التي تشيع باشغاله لعدد من عقارات الدولة، مع ان الجميع يعلم ان العبادي وخلال فترة حكمه لم يتجاوز او يوظف امكانات الدولة لصالحه، ودخل وخرج من المسؤولية وهو يقيم بمكان واحد”.

واضاف ” اننا ندعو الى التحلي بالقيم السياسية الرفيعة، ونؤكد ان مهام الساسة خدمة شعوبهم واوطانهم، وان يتحلّوا بهم الخدمة وهمة المنجز”.

واوضح البيان ان” العبادي لن يتخلى عن مهامه الوطنية التي حمل مسؤوليتها منذ قبوله التكليف، وهو بصدد الاستمرار بمشروع ائتلاف النصر كمشروع وطني عراقي يراد له اتمام مسيرة الانتصارات والمنجزات التي تحققت خلال الاربع سنوات الماضية بهمة وصمود ابناء الشعب وقواه ونخبه الخيرة “.