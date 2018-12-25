العراق يبدأ انطلاقة اقتصادية جديدة عبر عملية إعادة الإعمار

أكد حرصه على توطيد العلاقات مع دول العالم

بغداد ـ الصباح الجديد:

قال وزير التجارة الدكتور محمد هاشم العاني ان العراق دخل مرحلة جديدة من الامن والاستقرار وبدأ انطلاقة جديدة ورؤية واضحة في مجال الاقتصاد عبر عملية اعادة الاعمار ، مبينا انه حريص على توطيد العلاقات مع دول العالم وتنفيذ جميع الاتفاقات التي تؤدي الى تطور العملية التنموية .

واوضح الوزير خلال ترؤسه للاجتماع الاستثنائي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية في مقر الامانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة انه “انطلاقا من ادراك الحكومة العراقية من اهمية الاستثمار شرعت في بناء نسق اقتصادي كامل يحقق القطاع الخاص دورا رائدا فتم تشريع قانون الاستثمار ليوفر للمستثمر جميع الامتيازات والضمانات.

وتابع قائلا دعونا الدول العربية الى اعطاء الاولوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية العربية بالشكل الذي يؤدي الى زيادة التبادل التجاري وتنشيط الاستثمار بين الدول العربية ، مؤكدا ان الاجتماع يشكل انطلاقة نوعية في العمل الاقتصادي العربي المشترك لان بنوده تشمل جميع الابعاد التي ستؤدي الى اقامة بنية اقتصادية واجتماعية عربية وتحقيق انطلاقة مؤثرة لعملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

كما اشار الى اهمية الموضوعات المطروحة على الاجتماع ومنها الميثاق العربي الاسترشادي للمؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة ، مشددا على اهمية هذه المشروعات بوصفها رافدا من روافد التنمية يساعد على تقليص البطالة بين الشباب وتنمية الموارد الاقتصادية .

وذكر العاني ان المشروعات العملاقة التي نراها في العديد من دول العالم لم تكن الا مشروعات صغيرة ومتوسطة في بدايتها ، وخلص الى التاكيد على اهمية البند الخاص بخطة التنمية المستدامة في الدول العربية 2030 ، كما اكد على اهمية البند المدرج على جدول اعمـال الاجتمـاع المتعلـق بعمل الاطفال في الدول العربية .

قال وزير التجارة الدكتور محمد هاشم العاني ان العراق حريص على زيادة حجم التبادل التجاري مع مصر لما تمتلكه من صناعات متطورة وخيرات ومواد غذائية وزراعية كبيرة دخلت السوق العراقية واكد العمل حسب البرنامج الحكومي الذي طرحه رئيس الوزراء الداعي الى الانفتاح على جميع الدول العربية والعالم .

واشـار الى ان التوجـه الحكومـي يشدد على ضرورة توحيـد الاجـراءات فـي المنافـذ الحدوديـة بيـن المركز والاقليـم لمنــع التبايـن والالتباس الـذي يعانـي منـه بعـض التجار لافتـا الى وجـود بعـض العقبـات في المنافذ الحدوديـة ولكـن سيذللها قريبـا ، مشيرا الى التعاون مع وزارة الماليـة للعمـل علـى عـدم ازدواجية الرسوم مـع الاقليـم وتوحيدها.

وكان وزير التجارة العراقي محمد هاشم العاني دعا إلى إعطاء الأولوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية العربية بالشكل الذى يؤدى إلى زيادة التبادل التجارى والاستثماري بين الدول العربية.

جاء ذلك في كلمة الوزير محمد هاشم العاني أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوي الوزاري في دورته غير العادية والتي تعقد برئاسته للإعداد والتحضير للقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقررة في بيروت الشهر المقبل.

وقال العاني أن العراق دخل مرحلة جديدة أصبح يتمتع فيها بالأمن والاستقرار، وبدأ انطلاقة جديدة ورؤية واضحة في مجال الاقتصاد عبر عملية إعادة الإعمار، مشيرا إلى أنه في هذا الإطـار فـإن العـراق حريـص علي توطيد العلاقات مع دول العالم، وتنفيذ جميع الاتفاقات التي تطور العملية التنموية.