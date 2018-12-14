اعترافات على حافة البرزخ … قصص قصيرة لعلي خضر الساعدي

صدرت حديثا مجموعة قصصية جديدة للقاص علي خضر الساعدي، بأربعة وسبعين صفحة من القطع المتوسط، ضمت بين جانبيها أربعة عشر قصة قصيرة.

القصص كانت تدور في فلك المرأة المقهورة والعاشقة، إضافة الى قصة قصيرة حملت عنوان (معذرة يا أبي)، قدم مجموعته القصصية بإهداء الى والده رحمه الله :” الى الذي علمني كيف أكتب .. فكتبت …”.

ظل استثنائي .. اصدار جديد لللقاص والروائي عبد الحليم مهودر

صدر عن دار شهريار للطباعة والتوزيع، مجموعة قصصية جديدة للكاتب عبد الحليم مهودر، بخمسة عشر قصة قصيرة، حملت عدة عناوين وموضوعات متفرقة فلسفية منها (شاهد قبر، ظل حكاية، الدائرة والمفتاح، عشرة أبواب، الانطفاء، رقم العقرب، الواح الاستنساخ، والبرزخ..).

كتب الناشر على ظهر الغلاف:” شهريار حكاية كتاب، يعنى القاص والروائي عبد الحليم مهودر في مجموعته القصصية (ظل استثنائي)،بالزمن صانعا منه البطل الرئيس في قصصه، غير انه في الوقت ىنفسه يقدم الانسان بصور عشوائية،وعبثية تتناسب مع الحياة التي عاشها ابطال هذه القصص، إن كان ثمةابطال حقيقيةن! فهنا لا نلمس بناءً واضح المعالم للشخصيات، بل كانت شخصيات القصص مبعثرة، من الصعب الوقوف على شكلها وبنيتها، وهو ما ىأرلااده مهودر من تناوله لحيوات شخوصه، بعد التهشم الذي عاشته في تسعينيات القرن الماضي”.

كتابان جديدان للناقد عبد الغفار العطوي

عن دار امل الجديدة، صدر كتابان نقديان للكاتب عبد الغفار العطوي، تتناول المرأة في الشعر ككاتبة وكملهمة، الأول حمل عنوان (إرساء ملامح النسوية / قراءات تطبيقية) تناول فيه تطبيقات لنصوص عدد من الشاعرات، لكنه يبدأ الكتاب بدراسة حول المرأة في فضاء الشعر الفضاءات الاجتماعية في شعرية النواب/ صورة المرأة في شعر مظفر النواب صور الغيرية.

الكتاب تضمن عدد من الدراسات النقدية التي ركز فيها الكاتب على عدد من الشاعرات العراقيات مستشهدا بنصوص من مجاميعهن الشعرية، تحت ثلاث عناوين، المرأة فضاء الشعر، المرأة فضاء السرد، المرأة فضاء البحث.

اما الكتاب الثاني (المرأة صورة مختلفة / إعادة انتاج الإشكالية الانثوية)، فضم خمسة فصول عكس صورة المرأة كما يراها الرجل تحت عناوين : المرأة خارطة انثى، المرأة مرآة الرجل، المرأة بستان المجتمع، المرأة ضعف الدين، وأخيرا وفي الفصل الخامس المرأة بمفردها.

مجلة الأديب العراقي بعدد خاص عن مؤتمر الأدباء العرب

عن منشورات الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق .. صدر العدد التاسع عشر من مجلة (الأديب العراقي)، وهو العدد الخاص بتغطية فعاليات اجتماع الأدباء العرب، والمؤتمر الفكري المرافق له (ثقافة التنوع في مواجهة ثقافة العنف)، ومهرجان الجواهري / الدورة الثانية عشرة، دورة الشاعر الكبير (مظفر النواب).

فألف ألف مبارك للأدباء الأعزاء والوسط الثقافي الأصيل.

أغني حين أراك مبتهجة .. هذا ما يقوله رياض الغريب

ضمن سلسلة منشورات اتحاد الادباء في العراق، صدرت للشاعر رياض الغريب، مجموعته الشعرية الجديدة (أغني حين أراك مبتهجة)، بسبعة وعشرن قصيدة، تنوعت في مضامينها.

غلاف المجموعة عمل عليه الدكتور فرات العتابي، بلوحة للفنان عقيل خريف، تضمنت المجموعة نصوص قصيرة وقصيرة جدا فكانت أقرب الى الومضات، يقول في قصيدته التي اتخذ عنوانها للمجموعة:

انفث نعاسي قرب حاجبيك

انفث نعاسي تعلمتها من ليال كثيرة بيننا

أجرب الأثر قبضة من سحرك

وقليلا من نظراتك

وارميها قبالة سواحلك الشاسعة

أنت ظلي ومنتهى الطريق

سحرك لا يبطل

لهذا انا سعيد بجنوني

كتاب جديد بعنوان “رجال حول الوطن”، للكاتب الصحفي محسن عبد العزيز

صدر حديثا عن مؤسسة بتانة الثقافية، كتاب جديد بعنوان “رجال حول الوطن”، للكاتب الصحفى محسن عبد العزيز.

والكتاب يتناول سير ومواقف عدد من الرجال الذين أسهموا- كل فى مجاله- فى نهضة مصر، ومنهم على سبيل المثال الزعيم الخالد جمال عبدالناصر، الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين، الكاتب الكبير الراحل محمد حسنين هيكل، المشير عبدالغنى الجمسى، الشاعر الكبير الراحل كامل الشناوى، الشاعر الكبير الراحل أمل دنقل، د. لويس عوض، الكاتب الكبير الراحل يحى حقى، الرئيس الراحل محمد نجيب، الشاعر الكبير الراحل نزار قبانى، وغيرهم من القادة والكتاب والمفكرين والفنانين.

ومحسن عبد العزيز، كاتب صحفي بجريدة الأهرام، بدأ حياته الصحفية بمجلة الشباب عام 1996، انتقل للعمل بالأهرام أصدر مجموعتين قصصيتين، الأولى “ولد عفريت تؤرقه البلاد” والثانية “مروة تقول إنها تحبنى” ثم أصدر كتاب “الاستبداد من الخلافة للرئاسة”، الذى صدرت منه 3 طبعات وتصدر طبعته الرابعة قريبًا، وكتاب “حوارات مع رجال عبد الناصر والسادات” وأخيرًا رواية “شيطان صغير عابر.”.