الإعدام لإرهابي نقل انتحاريين فجرا نفسيهما في سوق مريدي

بغداد – الصباح الجديد :

قضت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية حكما بالاعدام شنقا حتى الموت بحق ارهابي نقل انتحاريين اثنين فجرا نفسيهما في سوق مريدي بمدينة الصدر عام 2016.

وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى، أن “المحكمة الجنائية المركزية نظرت قضية ارهابي اعترف بتكليفه بنقل انتحاريين اثنين فجروا نفسيهما في سوق مريدي بمدينة الصدر عام 2016 ما اسفر عن استشهاد وجرح العديد من المواطنين وأصدرت حكمها ضده بالاعدام شنقا حتى الموت”.

وأضاف البيان أن “الحكم صدر وفقا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005”.