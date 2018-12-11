  • الثلاثاء , 11 ديسمبر 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • آخر الأخبار
  • الإعدام لإرهابي نقل انتحاريين فجرا نفسيهما في سوق مريدي

الإعدام لإرهابي نقل انتحاريين فجرا نفسيهما في سوق مريدي

آخر الأخبار
0 تعليق
40 views

بغداد – الصباح الجديد :
قضت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية حكما بالاعدام شنقا حتى الموت بحق ارهابي نقل انتحاريين اثنين فجرا نفسيهما في سوق مريدي بمدينة الصدر عام 2016.
وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى، أن “المحكمة الجنائية المركزية نظرت قضية ارهابي اعترف بتكليفه بنقل انتحاريين اثنين فجروا نفسيهما في سوق مريدي بمدينة الصدر عام 2016 ما اسفر عن استشهاد وجرح العديد من المواطنين وأصدرت حكمها ضده بالاعدام شنقا حتى الموت”.
وأضاف البيان أن “الحكم صدر وفقا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005”.

كلمات دالة: , ,

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة