العراق يسلم الكويت مذكرة استيضاح بشأن إعدام 50 عراقيا

بغداد – الصباح الجديد :

سلمت وزارة الخارجية، السفير الكويتي المعتمد في بغداد سالم غصاب الزمانان مذكرة استيضاح بشأن ماتم تداوله من معلومات بشأن مقتل 50 عراقيا عام 1991.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه، ان” السفير احمد نايف الدليمي رئيس الدائرة العربية في وزارة الخارجية العراقية سلم السفير الكويتي المعتمد في بغداد سالم غصاب الزمانان مذكرة للاستيضاح حول ماتم تداوله من معلومات بشأن مقتل 50 شخصا”.

وأضاف البيان، أن القتلى “يعتقد انهم عراقيين مقيمين في دولة الكويت بحسب مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لاحد رجال الشرطة الكويتيين إبان الغزو الصدامي لدولة الكويت عام 1991”.

وتناول اعضاء في مجلس النواب العراقي وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تفيد بأن القوات الكويتية اقدمت على مقتل خمسين شخصا عراقيا كانوا متواجدين في الكويت بعد الحرب التي دارت في العام 1991.