إيقاف رحلات مطار السليمانية وتعذر هبوط طائرة عراقية

بغداد – الصباح الجديد :

تعذرت طائرة للخطوط الجوية العراقية من الهبوط مساء اليوم الثلاثاء، بمطار السليمانية الدولي، لتردي الأحوال الجوية.

وقال احد ركاب الطائرة المتوهجة من بغداد الى السليمانية: ان الطائرة لم تستطع الهبوط على مدارج مطار السليمانية الدولي، موضحا، ان مطار السليمانية لم يستطع استقبال الطائرة بسبب الضباب الكثيف الذي لف مدارجه.

واضاف: ان الطائرة بقت في سماء السليمانية لمدة ساعة تقريبا ثم توجهت الى مدينة اربيل، لافتا الى ان الخطوط الجوية العراقية وفرت باصات لنقل الركاب الى السليمانية فيما بعض ركاب الطائرة الى العاصمة بغداد.

من جانبه اكد دانا محمد مسؤول اعلام مطار السليمانية الدولية ان المطار قرر ايقاف رحلاته الجوية مؤقتا بسبب كثافة الضباب، لافتا الى ان استئناف الرحلات سيتم بتحسن حالة الطقس.