بشرى تُعلن عن طرح “ليل خارجي”

الصباح الجديد – وكالات:

أعلنت الفنانة بشرى، عبر حسابها الشخصي في موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”، عن موعد طرح فيلم “ليل خارجي” في دور السينما.

وقالت بشرى: فيلم “ليل خارجي” يوم 19ديسمبر/كانون الأوّل في دور السينما، مبارك لكل أصحابي، الفيلم شيق جدا، وهو من إخراج أحمد عبد الله”.

وتدور أحداث الفيلم بشأن ثلاثة أشخاص وهم المخرج السينمائي “مو”، والعاهرة “توتو”، وسائق التاكسي “مصطفى”، الذين تجمعهم الأقدار ليقضوا يومًا كاملًا معًا يتجولون في شوارع القاهرة، ربما في محاولة للعثور على أنفسهم وسط زحام المدينة وصخبها.

يذكر أن فيلم “ليل خارجي” بطولة كريم قاسم، ومنى هلا، وشريف دسوقي، وبسمة، وأحمد مالك، وعمرو عابد، ومحمد إبراهيم يسري وأحمد مجدي، وصبري عبد المنعم، ومجدي أحمد علي، ومن تأليف شريف ألفي، ومن إخراج أحمد عبد الله.

وكان بطل الفيلم شريف دسوقي قد حصل على جائزة أفضل ممثل من مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40.