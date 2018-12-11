معزة تلتهم 20 ألف يورو

الصباح الجديد – وكالات:

اقتحمت معزة منزل عائلة تربيها في صربيا، لتباشر بالتهام جميع مدخرات العائلة من الأموال التي قدرت بـ 20 ألف يورو، في حين ردت العائلة بطهي المعزة وتقديمها للضيوف على الغداء.

وجرت الحادثة الغريبة في قرية رانيلوفيتش الصربية، إذ ادخرت عائلة من المزارعين لسنوات مبلغًا من النقود، بهدف شراء عشرة هكتارات من الأراضي الزراعية الجديدة.

ولكن لسوء حظ العائلة، وبعدما خلد أفرادها إلى النوم، تاركين ثروتهم المالية على طاولة الطعام، استعدادًا للقاء البائع في صباح اليوم التالي، حدث ما لم يكن في الحسبان.

ولأن العائلة نسيت إقفال باب المنزل الرئيس، تمكنت المعزة من التسلل ليلا إلى الداخل، والتهمت ثروة العائلة كاملة، كما لو كانت طبقًا شهيًا من الطعام الطازج، فيما لم يلاحظ أفراد العائلة اختفاء النقود، إلا عند الصباح.

يُذكر أن “المعزة الشريرة”، تركت وراءها مبلغ 300 يورو من أموال العائلة، ربما لأنها أحست بالشبع.

وفي ردها على تصرف المعزة، قامت العائلة بطهيها ودعوة مجموعة من الصحفيين، لتناول لحمها على وجبة الغداء، محدثة إياهم عن الحادثة الأليمة والغريبة التي تعرضت لها.