الرافدين : شمول موظفي الدولة حاملي بطاقة (الماستر كارد) بالسلف

بغداد – الصباح الجديد :

اعلن مصرف الرافدين ان موظفي دوائر الدولة الذين يتم توطين رواتبهم الكترونيا لدى المصرف مشمولين بالسلف والخدمات المصرفية الاخرى .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه اليوم ان ” الدوائر التي يتم توطين رواتبهم في المصرف يتم منحهم البطاقة الالكترونية (الماستر كارد) التي فيها ميزات عدة من أهمها شمولهم بالسلف الشخصية الخمسة والعشرة مليون دينار وسحب اموالهم من اَي مكان يتواجدون فيه بدلا من استلامها يدوياً”.

وأوضح البيان انه ” تم صرف السلف لإعداد كبيرة من موظفي الدولة والمتقاعدين الذين يحملون البطاقات الالكترونية الصادرة من المصرف حصرا ”