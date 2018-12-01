  • السبت , 1 ديسمبر 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • آخر الأخبار
  • الرافدين : شمول موظفي الدولة حاملي بطاقة (الماستر كارد) بالسلف

الرافدين : شمول موظفي الدولة حاملي بطاقة (الماستر كارد) بالسلف

آخر الأخبار
0 تعليق
44 views

بغداد – الصباح الجديد :
اعلن مصرف الرافدين ان موظفي دوائر الدولة الذين يتم توطين رواتبهم الكترونيا لدى المصرف مشمولين بالسلف والخدمات المصرفية الاخرى .
وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه اليوم ان ” الدوائر التي يتم توطين رواتبهم في المصرف يتم منحهم البطاقة الالكترونية (الماستر كارد) التي فيها ميزات عدة من أهمها شمولهم بالسلف الشخصية الخمسة والعشرة مليون دينار وسحب اموالهم من اَي مكان يتواجدون فيه بدلا من استلامها يدوياً”.
وأوضح البيان انه ” تم صرف السلف لإعداد كبيرة من موظفي الدولة والمتقاعدين الذين يحملون البطاقات الالكترونية الصادرة من المصرف حصرا ”

كلمات دالة: , ,

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة