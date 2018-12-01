مسؤول امني اوربي يؤكد ضرورة دعم العراق بالمرحلة المقبلة

بغداد – الصباح الجديد :

استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي اليوم الخميس منسق شؤون مكافحة الارهاب في الاتحاد الاوربي السيد جيلي دي كيركوف والوفد المرافق له، فيما شدد الاخير على ضرورة دعم العراق بالمرحلة المقبلة.

وذكر بيان لمكتب عبد المهدي تلقت ” الصباح الجديد “نسخة منه اليوم ان ” كيرشوف اكد دعم الاتحاد الاوربي للعراق ولحكومته في ملاحقة خلايا داعش الارهابية وفي المجالات العسكرية والامنية الاخرى”.

واشار رئيس مجلس الوزراء الى ان “جرائم تنظيم داعش عابرة للحدود وان العراق قدم عددا كبيرا من الضحايا الذين يستحقون تقديم الدعم الكبير لهم ولعوائلهم، مؤكدا ان على المجتمع الدولي والاتحاد الاوربي تعزيز الدعم للعراق خلال المرحلة المقبلة”.