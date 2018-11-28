«كاتانيتش» يعلن قائمة «الوطني» في 5 كانون الأول

استعداداً لنهائيات كأس آسيا 2019

بغداد ـ الصباح الجديد:

قال باسل كوركيس، المدير الإداري لمنتخب العراق، إنه سيتم إعلان التشكيلة النهائية للفريق لخوض كأس آسيا، في الخامس من كانون الأول المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عنه قوله «الخامس من الشهر المقبل سيكون موعدا لإعلان القائمة النهائية للمنتخب الوطني لبطولة آسيا».وأضاف «استدعاء بديل لجاستن ميرام في يد الجهاز الفني للمنتخب الوطني» في إشارة إلى المهاجم المولود في الولايات المتحدة.

وكان ميرام أعلن أنه سيغيب عن التشكيلة المشاركة في كأس آسيا في الإمارات، بعد خضوعه لجراحة لم يكشف تفاصيل عن طبيعتها.لكن تقارير صحفية قالت إنه يعاني من مشكلة في القدم اليسرى تعرض لها في أثناء مشاركته مع ناديه كولومبوس كرو، في الدوري الأميركي للمحترفين.

وكتب ميرام، المولود في ميشيجان لأبوين عراقيين، على إنستجرام «الجراحة لم تكن خطيرة، ولكن كي أعود أقوى وأكثر صحة في الموسم المقبل، يتوجب أن آخذ أكبر قسط من الراحة».

وأضاف «إلى أهل العراق وزملائي في المنتخب الوطني والمدرب، أنا آسف لن أتمكن من اللعب في كأس آسيا 2019، وسأكون أكبر المشجعين لكم من البيت».

واعتذر منتخب عمان عن عدم مواجهة العراق وديا مطلع العام المقبل، لأسباب فنية تتعلق بالهولندي بيم فيربيك مدرب عمان.وأوقعت قرعة كأس آسيا منتخب العراق في المجموعة الرابعة مع إيران وفيتنام واليمن.وتقام البطولة بين الخامس من كانون الثاني والأول من شباط.

يذكر ان منتخب أسود الرافدين تعادل سلبيا امام بوليفيا في لقاء ودي ضيفته الإمارات يوم الثلاثاء الماضي.

من جانب اخر، فاتح الاتحاد العراقي نظيره الأسترالي، من أجل عقد مباراة ودية بين المنتخبين، مطلع العام المقبل، قبل مشاركتهما في كأس أسيا، التي تنطلق كانون الأول المقبل، في الإمارات.

ويسعى الاتحاد العراقي لتأمين مباراة ودية أخيرة للمنتخب، قبل الدخول بمنافسات الكأس القارية، ووقع الاختيار على منتخب أستراليا، الذي سيتواجد هناك بوقت مبكر تحضيرا للبطولة.

وكان العراق يعول على مباراة ودية أمام سلطنة عمان في الثاني من كانون الأول من العام المقبل، إلا أن اعتذار الاتحاد العماني، دفع الاتحاد العراقي للتحرك سريعا من أجل تدبير مباراة بديلة.