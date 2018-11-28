الزوراء يخطط لإنجاح عودته إلى دوري أبطال آسيا

نسخة 2019 من المنافسات تقام دون VAR

بغداد ـ الصباح الجديد:

سيحمل الزوراء، مع القوة الجوية، لواء الفرق العراقية في النسخة الجديدة، من دوري أبطال آسيا لكرة القدم. وتشهد النسخة الجديدة من دوري الأبطال، عودة الأندية العراقية بعد غياب طويل.

مدرب الزوراء، أيوب أوديشو، ألذي قاد الفريق إلى حصد لقب الدوري الممتاز، الموسم الماضي، أكد أن عليهم الاستعداد جيدا لمنافسات البطولة الأهم في القارة.

وقال ل: «كأس الاتحاد الآسيوي تختلف عن دوري الأبطال، باعتبار أن الأندية التي سنقابلها هي صاحبة الألقاب في الدوريات المحلية ومتمرسة في هذه البطولة».

وبين أن الجهاز الفني يخطط للتعاقد مع لاعبين محترفين على مستوى عال، موضحا أن هناك اتفاقا مع بعض اللاعبين المحليين، ومنهم لؤي العاني، إضافة إلى علي عباس».

وأضاف أن الفريق بحاجة إلى إعداد يتناسب مع قوة الفرق المنافسة، بجانب زيادة الانسجام بين اللاعبين القدامى ومن سيتم ضمهم في الانتقالات الشتوية المقبلة.

مدير الفريق، كريم رزاق، أكد أن الإدارة تعي المسؤولية الكبيرة التي ستقع على الفريق كممثل للكرة العراقية، في تلك البطولة المهمة.

وقال: «الإدارة ستضع خطة واضحة لتحضير الأمور اللازمة لدعم مسيرة الفريق، الأمور الفنية متروكة للطاقم الفني، الذي سيحدد ما يحتاجه، وطريق وتجهيز الفريق بأسلوب يتناسب مع قوة الحدث».

وأوضح أن الإدارة تثق بإمكانيات الفريق، وستدعم الجهاز الفني، خاصة وأن أيوب أوديشو، مدرب محنك، وخاض تجارب كثيرة، وحقق الكثير من الإنجازات.

فيما ركز عضو الهيئة الإدارية، والمنسق الإعلامي، عبد الرحمن رشيد، على التعليمات التي شدد عليها الاتحاد الآسيوي في دورة المنسقين الإعلاميين التي نظمها مؤخرا في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وأوضح أن إدارة النادي ستسعى إلى الالتزام بكل الأمور التي طلبها الاتحاد القاري، مثل ترقيم مقاعد ملعب كربلاء الذي سيستضيف مباريات الزوراء في البطولة».

وختم بأن الزوراء يسعى لإنجاح عودته لدوري الأبطال، وسيعمل الجميع من أجل أن يكون الفريق قادرا على المضي قدما في البطولة.

من جانبه، أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، استمرار عدد المحترفين الأجانب المسموح بهم لكل فريق مشارك في النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا 2019، عند الرقم 4، موزعين بين 3 أجانب ولاعب آسيوي.

ووفقاً للحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا على تويتر، فقد قرر الاتحاد القاري للعبة، عدم استخدم تقنية حكم الفيدو المساعد «VAR» في نسخة 2019 من البطولة .كما اعلن الاتحاد القاري، عن الكرة الرسمية لنسخة 2019 من دوري أبطال آسيا.

وأسفرت قرعة دوري أبطال آسيا، التي أجريت ، في مقر الاتحاد القاري للعبة بماليزيا، عن مجموعات نارية وأخرى متوازنة.

وتعد المجموعة الثالثة الأقوى، بتواجد الهلال السعودي، والعين الإماراتي، والاستقلال الإيراني والدحيل القطري.

وأسفرت قرعة منطقة الغرب لدوري أبطال آسيا، التي أجريت في مقر الاتحاد القاري للعبة بماليزيا، عن مجموعات نارية وأخرى متوازنة.وتعد المجموعة الثالثة الأقوى، بتواجد الهلال السعودي، والعين الإماراتي، والاستقلال الإيراني والدحيل القطري.

وبموجب القرعة فان فريق الزوراء العراقي سيلعب في المجموعة الاولى، الى جانب اندية الوصل الإماراتي و‏المتأهل من ملحق الوحدات الأردني والكويت الكويتي وذوب آهن الإيراني والغرافة القطري و‏المتأهل من ملحق أستكلول وأجمك والنصر السعودي.

بينما ضمت المجموعة الرابعة، فرق بيرسبوليس الإيراني و‏السد القطري و‏الأهلي السعودي، اضافة الى ‏المتأهل من ملحق باختاكور الأوزبكي والقوة الجوية العراقي والنصر الإماراتي.

وحصل فريق الزوراء، على المقعد المؤهل بشكل مباشر، فيما يلعب القوة الجوية بمنافسات الملحق، وسيواجه باختكور يوم 12 من شهر شباط المقبل، في العاصمة الأوزبكية طشقند.

وسيشارك الزوراء العراقي كأول فريق عراقي يشارك بدور المجموعات منذ 10 أعوام، حيث وقع مع الوصل الإماراتي وفريقين آخرين من التصفيات لم يحددا بعد.

ولم تكتمل ملامح جميع المجموعات، حيث ستتحدد هوية بقية الفرق خلال جولتين من التصفيات، ستثمر عن تأهل 8 فرق، ليكتمل عقد الـ32 فريقا.

المجموعة الأولى: الوصل الإماراتي والزوراء العراقي والمتأهل من الملحق الرابع والمتأهل من الملحق الثاني.

المجموعة الثانية: الوحدة الإماراتي والاتحاد السعودي وبطل أوزبكستان والمتأهل من الملحق الثالث.

المجموعة الثالثة: الدحيل القطري والهلال السعودي والعين الإماراتي والاستقلال الإيراني.. المجموعة الرابعة: بيرسبوليس الإيراني والسد القطري والأهلي السعودي والمتأهل من الملحق الأول.

شرق آسيا: المجموعة الخامسة: الممثل الثالث لكوريا الجنوبية وجوهور دار التعظيم الماليزي والفائز من مباراة الدور التمهيدي (4) والفائز من مباراة الدور التمهيدي (2). المجموعة السادسة: قوانغتشو ايفرجراند الصيني وبطل كأس كوريا الجنوبية وملبورن فيكتوري الأسترالي والفائز من مباراة الدور التمهيدي (3).

المجموعة السابعة: بطل كأس إمبرطوار اليابان وبطل كأس الصين وتشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي وبوريرام يونايتد (تايلاند).

المجموعة الثامنة: سيدني الأسترالي و كاواساكي فرونتال الياباني وشنغهاي سيبج الصيني والفائز من مباراة الدور التمهيدي (4).