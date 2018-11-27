  • الثلاثاء , 27 نوفمبر 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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تاجيل جلسة البرلمان للثلاثاء من الاسبوع المقبل

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بغداد – الصباح الجديد :
اجل مجلس النواب، الاثنين، جلسة الى الثلاثاء من الاسبوع المقبل.
وذكر المجلس في بيان تلقت ” الصباح الجديد “نسخة منه اليوم، “السيدات السادة اعضاء مجلس النواب
لغاية الان لم تصل الى مجلس النواب السيرة الذاتية للمرشحين لإكمال الكابينة الوزارية
وبعد التواصل مع السيد رئيس مجلس الوزراء د عادل أكد بانه اكمل الإجراءات التدقيقية (مسائلة و نزاهة و غيرها) لخمسة من الشخصيات و هنالك ٣ وزارات لازال اسماء مرشحيها قيد الدراسة و التدقيق من الجهات المعنية.
وتابع “لذلك ترى رئاسة مجلس النواب ان يتم عقد الجلسة الاعتيادية في الأسبوع القادم (الثلاثاء ٤ كانون الاول ٢٠١٨).
وسيتم عرض الكابينة الوزارية في حال ورود السير الذاتية للمرشحين قبل موعد انعقاد الجلسة بوقت يسمح للسيدات والسادة النواب دراستها”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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