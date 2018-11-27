بغداد – الصباح الجديد :
اجل مجلس النواب، الاثنين، جلسة الى الثلاثاء من الاسبوع المقبل.
وذكر المجلس في بيان تلقت ” الصباح الجديد “نسخة منه اليوم، “السيدات السادة اعضاء مجلس النواب
لغاية الان لم تصل الى مجلس النواب السيرة الذاتية للمرشحين لإكمال الكابينة الوزارية
وبعد التواصل مع السيد رئيس مجلس الوزراء د عادل أكد بانه اكمل الإجراءات التدقيقية (مسائلة و نزاهة و غيرها) لخمسة من الشخصيات و هنالك ٣ وزارات لازال اسماء مرشحيها قيد الدراسة و التدقيق من الجهات المعنية.
وتابع “لذلك ترى رئاسة مجلس النواب ان يتم عقد الجلسة الاعتيادية في الأسبوع القادم (الثلاثاء ٤ كانون الاول ٢٠١٨).
وسيتم عرض الكابينة الوزارية في حال ورود السير الذاتية للمرشحين قبل موعد انعقاد الجلسة بوقت يسمح للسيدات والسادة النواب دراستها”.
تاجيل جلسة البرلمان للثلاثاء من الاسبوع المقبل
بغداد – الصباح الجديد :