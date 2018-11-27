تاجيل جلسة البرلمان للثلاثاء من الاسبوع المقبل

بغداد – الصباح الجديد :

اجل مجلس النواب، الاثنين، جلسة الى الثلاثاء من الاسبوع المقبل.

وذكر المجلس في بيان تلقت ” الصباح الجديد “نسخة منه اليوم، “السيدات السادة اعضاء مجلس النواب

لغاية الان لم تصل الى مجلس النواب السيرة الذاتية للمرشحين لإكمال الكابينة الوزارية

وبعد التواصل مع السيد رئيس مجلس الوزراء د عادل أكد بانه اكمل الإجراءات التدقيقية (مسائلة و نزاهة و غيرها) لخمسة من الشخصيات و هنالك ٣ وزارات لازال اسماء مرشحيها قيد الدراسة و التدقيق من الجهات المعنية.

وتابع “لذلك ترى رئاسة مجلس النواب ان يتم عقد الجلسة الاعتيادية في الأسبوع القادم (الثلاثاء ٤ كانون الاول ٢٠١٨).

وسيتم عرض الكابينة الوزارية في حال ورود السير الذاتية للمرشحين قبل موعد انعقاد الجلسة بوقت يسمح للسيدات والسادة النواب دراستها”.